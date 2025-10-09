Ciclismo, Evenepoel a caccia di rivincite al Lombardia: "Sono in buona forma"

Vincitore di quattro medaglie in altrettante gare ai Campionati del Mondo e d'Europa nelle ultime due settimane, Remco Evenepoel guiderà la Soudal Quick-Step a Il Lombardia, dove si appresta a disputare la sua ottava edizione di una Monumento. Secondo classificato nella precedente edizione dopo una prestazione impressionante, il 25enne belga attende con ansia l'appuntamento di sabato nel nord Italia. "Il Lombardia è una gara bellissima che mi riporta alla mente molti ricordi delle precedenti partecipazioni. Allo stesso tempo, è una gara dura, in cui bisogna essere davvero forti per poter lottare per un buon risultato, e sento di arrivare qui con una buona forma fisica e una squadra solida intorno a me, e questo mi rende fiducioso nelle mie possibilità", ha dichiarato Remco. Insieme a Evenepoel nel roster del Soudal Quick-Step ci saranno Mattia Cattaneo, Gianmarco Garofoli, Mikel Landa - che è arrivato terzo nell'edizione 2022 - l'ex vincitore del Piccolo Lombardia Junior Lecerf, Pieter Serry e Louis Vervaeke.