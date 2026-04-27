Champions League, Verstappen e Van Dijk negli spot Heineken

Heineken lancia in Italia Fans Have More Friends, la nuova piattaforma globale di sponsorizzazione che nasce da una convinzione semplice: una passione condivisa è uno dei modi più immediati ed efficaci per creare nuove connessioni tra le persone, anche quando non si conoscono. Radicata nello storico ruolo di Heineken, da sempre impegnata per promuovere la creazione di connessioni sociali, e ispirata all'omonimo libro (Fans Have More Friends) di Ben Valenta e David Sikorjak, la piattaforma racconta il fandom come molto più di una passione: un linguaggio universale che unisce, crea legami e trasforma momenti individuali in esperienze condivise. Attiva per tutto il 2026, Fans Have More Friends è la prima piattaforma con cui Heineken riunisce sotto un'unica visione le sue sponsorizzazioni nel calcio, nella Formula 1 e nei festival musicali, accomunate da un insight centrale: i fan hanno più amici di quello che pensano.