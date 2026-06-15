Tennis, ranking Atp: Sinner n.1 per la 76esima settimana, 8 azzurri tra primi 100

15 Giu 2026 - 10:18
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Jannik Sinner agli Internazionali 2026 © Getty Images

Jannik Sinner agli Internazionali 2026 © Getty Images

Jannik Sinner ha completato la 76ma settimana da numero 1 del mondo in carriera. L'azzurro guida il gruppo di sei italiani tra i primi 50 del mondo: solo gli USA ne possono contare di più. Questa è anche la settimana del primo torneo da Top 10 di Flavio Cobolli, impegnato a Halle: al primo turno sfiderà Frances Tiafoe. Otto i Top 100 azzurri questa settimana nel ranking ATP. Il movimento più significativo l'ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato quattro posizioni grazie al quarto di finale a Stoccarda, il suo primo sull'erba. Il lombardo, anche lui in campo a Halle dopo aver superato le qualificazioni, è numero 74 del mondo. Per quanto riguarda i giocatori italiani, da segnalare il best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava.

Pochi i movimenti tra i Top 20 rispetto alla classifica della scorsa settimana. Daniil Medvedev supera Novak Djokovic e sale alla posizione numero 7. Questa la top ten del ranking Atp: 1 (=0) Jannik Sinner (ITA) 13.500 punti; 2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 9.960; 3 (=0) Alexander Zverev (GER) 7.190; 4 (=0) Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.390; 5 (=0) Ben Shelton (USA) 4.070; 6 (=0) Alex de Minaur (AUS) 4.060; 7 (+1) Daniil Medvedev 3.810; 8 (-1) Novak Djokovic (SRB) 3.760; 9 (=0) Taylor Fritz (USA) 3.635; 10 (=0) Flavio Cobolli (ITA) 3.540.

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Ranking Wta, comanda sempre Sabalenka

 Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei primi tornei sull'erba, il WTA 500 del Queen's di Londra ed il '250' di s'-Hertogenbosch. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita quattro settimane fa dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile in 14esima posizione. Alle sue spalle, scende cinque gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46.

Una sola variazione nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per l'ottantasettesima settimana consecutiva (la 95esima complessiva. Laa 28enne di Minsk mantiene 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, davanti alla statunitense Jessica Pegula, quarta, mentre in quinta posizione risale la 19enne russa Mirra Andreeva, che eguaglia il 'best ranking' siglato a luglio dello scorso anno, scavalcando la statunitense Amanda Anisimova, che scende al sesto posto. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 9.090 punti (0); 2. Ribakina, Elena (KAZ) 8.143 (0); 3. Swiatek, Iga (POL) 6.733 (0); 4. Pegula, Jessica (USA) 6.056 (0); 5. Andreeva, Mirra (RUS) 5.751 (+1); 6. Anisimova, Amanda (USA) 5.631 (-1); 7. Gauff, Coco (USA) 4.879 (0); 8. Svitolina, Elina (UKR) 4.315 (0); 9. Mboko, Victoria (CAN) 3.670 (0); 10. Muchova, Karolina (CZE) 3.388 (0).

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