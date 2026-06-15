Surf, Championship Tour: Fioravanti nella storia, a El Salvador prima vittoria azzurra

15 Giu 2026 - 09:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Leonardo Fioravanti è il primo italiano della storia a vincere un evento del Surf Championship Tour. Tra le onde di El Salvador, in America Centrale, l'azzurro fa percorso netto imponendosi sul brasiliano Mateus Herdy per 15.04 (7.77 + 7.27) a 14.70 (7.83 + 6.87), sull'altro carioca Samuel Pupo per 15.50 (8.17 + 7.33) a 14.27 (8.60 + 5.67), sul francese Marco Mignot per 15.93 (9.00 + 6.93) a 13.00 (7.17 + 5.83), sul giapponese Igarashi Kanoa per 12.00 (8.50 + 3.50) a 10.10 (5.27 + 4.83) e in finale sul numero uno della classifica mondiale, il brasiliano Italo Ferreira, con il punteggio di 15.33 (8.33 + 7.00) a 10.90 (7.50 + 3.40). È delirio totale.

Il romano classe '97 (foto World Surf League) esce dall'acqua con le lacrime agli occhi: "Non mi sembra vero. Per così tanti anni ci ho creduto, non ho mai mollato. L'ultima finale l'anno scorso mi ha davvero spezzato il cuore, ma allo stesso tempo non ho mai mollato, ho tenuto la testa alta. Credo che abbia fatto male più alle persone intorno a me che a me stesso, perché ho cercato di andare avanti, continuare a pensare positivo. Sai quando dici che il tuo momento verrà? Ho continuato a crederci, e sentivo che il mio surf c'era. Ma una cosa è surfare bene, una cosa è essere il migliore al mondo. Non mi sembra vero, amo la mia famiglia, Bailey, mamma, nonna, mio fratello. Ci sono così tante persone da ringraziare". Grazie a questo storico trionfo Fioravanti avanza di sei posizioni e si piazza al terzo posto della classifica generale, unico non brasiliano tra i primi sei atleti del ranking. Un gigante.

Ultimi video

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

I più visti di Altri Sport

INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

L'italiano Aaron Durogati riscrive il record mondiale di hike-and-fly

MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Jannik Sinner agli Internazionali 2026
10:18
Tennis, ranking Atp: Sinner n.1 per la 76esima settimana, 8 azzurri tra primi 100
09:18
Basket: Nazionale di Banchi in ritiro a Folgaria ad agosto
09:15
Surf, Championship Tour: Fioravanti nella storia, a El Salvador prima vittoria azzurra
08:39
Hockey ghiaccio: i Carolina Hurricanes vincono la Stanley Cup
07:44
Volley: Vnl maschile, Italia piega Stati Uniti 3-2 ad Ottawa