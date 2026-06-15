Surf, Championship Tour: Fioravanti nella storia, a El Salvador prima vittoria azzurra

Il romano classe '97 (foto World Surf League) esce dall'acqua con le lacrime agli occhi: "Non mi sembra vero. Per così tanti anni ci ho creduto, non ho mai mollato. L'ultima finale l'anno scorso mi ha davvero spezzato il cuore, ma allo stesso tempo non ho mai mollato, ho tenuto la testa alta. Credo che abbia fatto male più alle persone intorno a me che a me stesso, perché ho cercato di andare avanti, continuare a pensare positivo. Sai quando dici che il tuo momento verrà? Ho continuato a crederci, e sentivo che il mio surf c'era. Ma una cosa è surfare bene, una cosa è essere il migliore al mondo. Non mi sembra vero, amo la mia famiglia, Bailey, mamma, nonna, mio fratello. Ci sono così tante persone da ringraziare". Grazie a questo storico trionfo Fioravanti avanza di sei posizioni e si piazza al terzo posto della classifica generale, unico non brasiliano tra i primi sei atleti del ranking. Un gigante.