Basket: Nazionale di Banchi in ritiro a Folgaria ad agosto

La Nazionale maschile di basket torna sull'Alpe Cimbra per il tradizionale training camp estivo. Dal 10 al 20 agosto 2026, gli azzurri saranno a Folgaria per preparare i prossimi impegni internazionali, legati al percorso di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli atleti, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, alloggeranno presso il Golf Hotel e si alleneranno al Palazzetto dello sport di Piazzale Nazioni Unite, con sessioni aperte al pubblico. A chiudere il ritiro sarà la Trentino Basket Cup, giunta alla dodicesima edizione: l'Italia affronterà l'Estonia sabato 22 agosto alle 19.30 alla Bts Arena di Trento.