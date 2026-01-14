Canottaggio: si candida Galtarossa, altro olimpionico per la presidenza

Nel 2012 e nel 2024, in occasione delle due assemblee federali in cui ha manifestato la sua disponibilità per l'elezione all'interno del consiglio federale, è stato il candidato più votato in quota dirigenti. Nato a Padova il 6 luglio 1972 è direttore generale presso la Canottieri Padova. È il canottiere azzurro più medagliato alle Olimpiadi, con l'oro a Sidney 2000 nel 4 di coppia, l'argento a Pechino 2008 nel 4 di coppia, il bronzo a Barcellona 1992 nel 4 di coppia e il bronzo ad Atene 2004 nel doppio. È il canottiere azzurro maggiormente presente alle Olimpiadi, sei volte da Barcellona 1992 a Londra 2012. Cinque volte campione mondiale, quattro volte a livello assoluto nel 4 di coppia (1994, 1995, 1997, 1998) e una Junior nel doppio (1990).