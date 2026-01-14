Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Canottaggio: si candida Galtarossa, altro olimpionico per la presidenza

14 Gen 2026 - 15:31

Rossano Galtarossa ufficializza la propria discesa in campo per la presidenza della federazione canottaggio. L'ex azzurro, quattro volte medagliato olimpico e cinque volte campione mondiale, si candida nel segno della continuità con Davide Tizzano, il presidente federale prematuramente scomparso lo scorso 29 dicembre. "Il canottaggio è la mia vita da 40 anni, oltre metà dei quali trascorsi con la maglia azzurra - afferma Galtarossa - Portare il nome dell'Italia in sei edizioni dei Giochi Olimpici è stata la mia soddisfazione più grande, insieme alla conquista di quattro medaglie e di cinque affermazioni ai Mondiali. Ho poi portato, all'interno del panorama della dirigenza federale, la mia esperienza da atleta".

Nel 2012 e nel 2024, in occasione delle due assemblee federali in cui ha manifestato la sua disponibilità per l'elezione all'interno del consiglio federale, è stato il candidato più votato in quota dirigenti. Nato a Padova il 6 luglio 1972 è direttore generale presso la Canottieri Padova. È il canottiere azzurro più medagliato alle Olimpiadi, con l'oro a Sidney 2000 nel 4 di coppia, l'argento a Pechino 2008 nel 4 di coppia, il bronzo a Barcellona 1992 nel 4 di coppia e il bronzo ad Atene 2004 nel doppio. È il canottiere azzurro maggiormente presente alle Olimpiadi, sei volte da Barcellona 1992 a Londra 2012. Cinque volte campione mondiale, quattro volte a livello assoluto nel 4 di coppia (1994, 1995, 1997, 1998) e una Junior nel doppio (1990). 

Ultimi video

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:31
Canottaggio: si candida Galtarossa, altro olimpionico per la presidenza
14:15
Sci, Coppa Europa: Sara Allemand vince discesa Pass Thurn, quarto Thaler
13:55
Milano Cortina, Salvini-Abodi: "Riunione urgente su tedofori, serve chiarezza"
13:17
Milano-Cortina -23: mezzi pubblici gratuiti in Trentino
12:32
Los Angeles 2028 contro il caro prezzi, biglietti a 28 dollari