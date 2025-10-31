Logo SportMediaset

Briatore: "Sinner? In Italia sei benvoluto se sei un miserabile"

31 Ott 2025 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

"Jannik Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Ad esempio perché vive a Montecarlo. Accade a chiunque abbia successo: in Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile". A parlare del numero due al mondo del ranking Atp è stato l'imprenditore Flavio Briatore, a Torino per l'inaugurazione ufficiale del ristorante Crazy Pizza in pieno centro. "Il tennis di adesso è noioso, pieno di colpi forti. Puoi anche perdere - ha aggiunto -. Adesso qui avrete le Atp, ho chiesto al mio manager di contattare Sinner, è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas".

sinner
briatore

