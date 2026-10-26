Boxe, Europei giovanili: El Moety campione U15 a Trabzon

Marzio El Moety è campione europeo U15 nei 40 kg e conquista anche il premio di miglior pugile della competizione. Il giovane azzurro è stato protagonista a Trabzon, in Turchia, dove si sono chiusi i campionati continentali giovanili: l'Italia porta a casa cinque medaglie, confermando la crescita del movimento nazionale. Alla rassegna hanno partecipato circa 300 atleti provenienti da 29 Paesi. Tra gli incontri disputati dagli italiani, la prova di El Moety si è distinta fino al riconoscimento individuale assegnato al termine del torneo. Un risultato che premia anche il lavoro dello staff tecnico composto da Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale negli anni Ottanta, e dai maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin. Con l'oro conquistato in Turchia, il gruppo di tecnici porta a undici il totale delle medaglie ottenute dalle selezioni azzurre nel 2026. Il successo di El Moety si aggiunge ai recenti titoli europei di Daniele Fabi, vincitore nei 60 kg Under 19, e Raul Barone, primo nei 66 kg U17, oggi seguito da Franco Federici e in precedenza allenato dal team Oliva-Prezioso-Turrin. Nel torneo femminile si è messa in evidenza Gaia Novelli.