BICI+ è Mobility Partner de L’Étape Parma by Tour de France

Prosegue lo sviluppo del progetto L’Étape Italy by Tour de France, che sta raccogliendo interesse a livello nazionale ed internazionale. L’Etape Parma by Tour de France si svolgerà il 3 e il 4 maggio 2025 e sono già numerosi gli iscritti provenienti da tutta Europa.

L’evento rappresenta non solo una granfondo ciclistica d’eccellenza, in cui pedalare immersi nell’atmosfera della più grande corsa a tappe al mondo, ma anche un’opportunità unica per vivere l’esperienza di pedalare su strade sicure e suggestive nella Food Valley.

Mentre gli organizzatori stanno preparando l’evento di presentazione del progetto, che riguarda sia la parte sportiva che i due giorni di evento nel Parco Ducale di Parma, qualcosa è già ufficiale.



Tra le principali novità c’è l’ingresso nel progetto di Bici+, la nuova tessera del Ciclista Urbano, che sarà il Mobility Partner dell’evento per parlare di ciclabilità urbana, di sicurezza, di bike to work ed incentivi per la mobilità sostenibile.

Nel palinsesto de L’Étape Parma by Tour de France sono infatti previsti convegni, incontri, presentazione di ricerche di mercato e incentivi diretti che parlano di mobilità e che saranno curati da Bici+ come forma di educazione civica con al centro la bicicletta.

Per celebrare questa partnership strategica, è stato realizzato un logo dedicato a Bici+, che accompagnerà l’intero palinsesto dell’evento e ne rafforzerà il messaggio di impegno per un futuro più sostenibile.



L’Étape Parma by Tour de France conferma così il suo obiettivo di essere non solo una competizione ciclistica di alto livello, ma anche una piattaforma di incontro e confronto per promuovere valori di comunità, sicurezza e rispetto per l’ambiente.



A organizzare L'Étape Parma by Tour de France è ExtraGiro, società che ha realizzato importanti eventi sportivi internazionali, come il Campionato del Mondo di ciclismo 2020 a Imola, e che è licenziataria per l’Italia del format ideato da A.S.O., il gruppo che organizza il Tour de France. ExtraGiro è l’organizzatore in collaborazione con A.S.O., Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma.



Cos’è L'Étape by Tour de France

L'Étape by Tour de France è la serie di eventi ciclistici che negli ultimi 30 anni ha saputo legare il Tour de France ai cicloturisti. A partire da L'Étape du Tour de France, la prima prova che si svolge in Fancia a partire dal 1993, negli anni, si è infatti sviluppata una serie di granfondo, L'Étape by Tour de France, che tocca 21 Paesi tra cui Cina, Thailandia, Messico, Brasile, Australia e che oggi conta ben 29 “tappe” all’anno organizzate in 21 Paesi, con oltre 50.000 partecipanti ogni anno.