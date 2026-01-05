Logo SportMediaset

Basket, Petrucci: "Spero Trapani in Champions e campionato"

05 Gen 2026 - 14:13

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, auspica la piena regolarità del campionato e che Trapani possa scendere in campo sia in Champions League sia in campionato. Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Petrucci è tornato sul caso Trapani Shark dopo la decisione del club siciliano di non presentarsi a Bologna per la gara di campionato contro la Virtus. "Da quest'anno - ha spiegato - sono cambiate le regole sia per il basket sia per il calcio: esistono organi superiori ed esterni e la federazione può esprimersi solo attraverso documenti ufficiali". Petrucci ha ricordato l'introduzione di un'autorità esterna, voluta dal governo, incaricata del controllo dei conti: "La federazione agisce sulla base dei documenti e delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Il mio ruolo e la mia esperienza mi impongono di non esprimere giudizi personali". Sul tema dei controlli preventivi, il presidente Fip ha precisato che "è un'espressione che ritorna ogni volta che fallisce una società". 2Quando un club si iscrive a un campionato ritenendo di avere tutta la documentazione in regola - ha aggiunto - la federazione non può intervenire. Anche nel calcio quest'anno è già fallita una squadra di Serie C, il Rimini: non esiste un vero controllo preventivo al momento dell'iscrizione". Passando alla Nazionale, Petrucci ha ribadito obiettivi e ambizioni: "Le aspettative di un presidente sono quelle di vincere e di qualificarsi ai Mondiali e alle Olimpiadi». Fiducia totale nello staff tecnico: «Abbiamo un grande allenatore come Luca Banchi, che è stato il miglior tecnico dell'ultimo Mondiale. Forse il miglior allenatore al mondo ce l'abbiamo noi". Accanto a lui, Petrucci ha sottolineato la crescita di Peppe Poeta, "un altro grande allenatore, con un carisma eccezionale". "Gli allenatori ci sono - ha concluso - ora servono i giocatori. I segnali dal settore giovanile sono incoraggianti: abbiamo vinto l'Europeo Under 20 e siamo ai vertici a livello giovanile, sia maschile sia femminile. I presupposti ci sono, ma poi, come si dice, l'orale conta, però lo scritto è più importante".

