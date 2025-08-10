Logo SportMediaset
Basket, morta Paola Mauriello: l'ex azzurra aveva 44 anni

10 Ago 2025 - 18:03

Lutto nel mondo del basket. E' morta a soli 44 anni l'ex azzurra Paola Muriello, che con la maglia della Nazionale aveva vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. "Paola, dolce Paola, ci hai lasciato" scrive in una nota federbasket guidata da Gianni Petrucci che "condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano". Ala, in serie A, con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Basket Parma, Ribera, di recente ha partecipato a 'Free Yourself', corso per allenatrici della Fip. Attualmente era Consigliere regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla, in Abruzzo.

