Basket, l'abbraccio della Fip a Polonara; "Forza Achi!"

"Trapianto fatto, tutto ok". Con questo messaggio sui social, Achille Polonara ha fatto sapere che l'operazione subita ieri è andata a buon fine. Il trapianto di midollo, necessario per combattere la leucemia mieloide, è stato effettuato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. "Ad Achille va il caloroso abbraccio del Presidente Giovanni Petrucci, della FIP e di tutto il movimento cestistico italiano che fin dal primo giorno supporta il numero 33 Azzurro in ogni modo. Forza Achi!", si legge sul sito della Federazione.