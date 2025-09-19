Logo SportMediaset
Basket: a Trento tre promesse U15, due già convocati in Nazionale

19 Set 2025 - 08:48

Dolomiti Energia Basketball Academy porta a Trento tre promesse della pallacanestro, di cui due che vestono già la maglia azzurra Under 15. "Diego Ilardi, nato il 27 aprile 2010, è un handler di 197 centimetri che arriva da Anzio Basket - informa il club -. Nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione e in estate ha vestito la maglia della Nazionale Under 15. Andrea Maggiorini, nato il 28 marzo 2010, è un'ala di 199 centimetri proveniente dal Basket Gallarate. Con la sua squadra ha raggiunto il quarto posto alle finali nazionali Under 15 dello scorso anno ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione, guadagnandosi la convocazione in Nazionale Under 15. Samuele Pasquazi, nato il 4 marzo 2010, è un handler di 193 centimetri che arriva dalla Polisportiva Città Futura Roma, dove ha disputato un eccellente campionato laureandosi miglior marcatore del torneo laziale Under 15".

