Milano Cortina: al via partnership con Enit per promuovere turismo italiano

14 Gen 2026 - 19:08

Fondazione Milano Cortina 2026 ed Enit Spa annunciano la firma di un accordo strategico volto a potenziare la promozione turistica del Paese in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La collaborazione mira a valorizzare l'unicità e l'eccellenza dei territori italiani dinanzi a milioni di spettatori e turisti. A vent'anni dall'ultima edizione invernale in Italia, i Giochi riportano il Paese al centro del palcoscenico internazionale: Milano Cortina 2026 diventa così il volano per una narrazione rinnovata di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico senza eguali, amplificata dalla forza universale dello sport. Da oltre un secolo, Enit è impegnata nel rafforzamento dell'industria turistica nazionale. In questo quadro, la sinergia con il Comitato Organizzatore favorirà l'integrazione e la promozione dell'offerta turistica e dei servizi culturali su scala nazionale. ENIT sosterrà inoltre iniziative dedicate ad alcune eccellenze locali, pilastri del "Marchio Italia" che contribuiranno a rendere l'esperienza olimpica e paralimpica un viaggio indimenticabile attraverso l'identità del Bel Paese. 

Una partnership che rappresenta un'occasione di grande rilevanza per il racconto dell'Italia. La sponsorizzazione dell'evento apre così a una straordinaria occasione di visibilità internazionale, permettendo di legare ENIT, il sistema istituzionale del Ministero del Turismo, il marchio Italia e la piattaforma Italia.it ad alcuni dei principali valori dei Giochi: eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di appartenenza nazionale. In questo contesto, l'Italia viene raccontata non solo come Paese ospitante, ma come destinazione globale, capace di esprimere qualità, visione e attrattività attraverso i canali ufficiali di uno degli eventi più seguiti al mondo. "La partnership tra Milano Cortina 2026 ed ENIT rappresenta un'alleanza strategica per il futuro del turismo nazionale. Insieme, confermiamo che i Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano una vetrina globale senza eguali, capace di raccontare un'Italia innovativa, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. È un'opportunità unica per consolidare un'immagine positiva dell'Italia nel mondo e generare un'eredità di valore per l'intero Sistema Paese", ha detto Andrea Varnier, Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026. "I giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresentano per l'intero sistema Paese un'occasione irripetibile, un'opportunità di crescita e sviluppo sia sociale che economico, con il turismo e lo sport a fare da traino per il territorio. Un simile evento, di portata mondiale, richiama turisti internazionali provenienti da ogni continente. Siamo orgogliosi di supportare Milano Cortina 2026, confidando nel successo della manifestazione. Il nostro osservatorio ha notato come negli ultimi anni, gli eventi sportivi siano stati tra i maggiori driver del turismo, crescendo rispetto al passato, attirando turisti anche dall'estero e facendo conoscere le perle del nostro territorio. Siamo certi che sarà un successo per il nostro Paese" commenta Alessandra Priante, Presidente ENIT S.p.A. 

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

