Danza sportiva: a Riccione gli Assoluti 2026, oltre 4mila atleti in gara

Riccione torna capitale della danza sportiva italiana, ospitando da venerdì prossimo i campionati assoluti 2026, che prevedono 17 giornate di gara distribuite in sei fine settimana. Al Playhall sono attesi oltre quattromila atleti e 20mila presenze complessive per il massimo appuntamento organizzato dalla Federazione (Fidesm), che vedrà in campo tutte le categorie d'età: dai più giovani (8-11 anni) fino agli Over 70.
"Ancora una volta gli assoluti registrano una straordinaria partecipazione di atleti in tutte le discipline, categorie e classi, provenienti da tutta Italia - osserva la presidente della Fidesm, Laura Lunetta -. Il dato riflette l'impegno, la passione e la dedizione che sono alla base del nostro movimento sportivo. Sono sicura che saranno settimane intense, ricche di emozioni genuine, rispetto reciproco e condivisione. Un sincero ringraziamento va alla Città di Riccione e alla Regione Emilia-Romagna, da anni partner preziosi e attenti, che continuano ad accoglierci con entusiasmo".
Le gare prenderanno il via dal 16 al 18 gennaio con l'energia della street dance e del breaking, seguite dal 22 al 25 gennaio dalle spettacolari esibizioni di latin style. Febbraio si aprirà (31 gennaio - 1 febbraio) con il mix di rock'n'roll, boogie-woogie, danze orientali e il settore paralimpico. Il weekend del 7 e 8 sarà invece dedicato ai ritmi delle danze caraibiche, seguito dal 12 al 15 dalle danze accademiche e dalla tap dance. Il gran finale è previsto dal 19 al 22 con le danze standard e latino americane.