Milano Cortina -23: la fiamma olimpica arriva domenica in Veneto

Il 22 arriverà a Chioggia, punta a Sud della Laguna di Venezia, toccando Stra, Treviso, Mestre e Venezia. Il 23 il viaggio tocca il Veneto orientale con Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Concordia Sagittaria, Portogruaro e Caorle. Dopo il passaggio in Friuli Venezia Giulia la staffetta tornerà in Veneto il 25 gennaio arrivando fino a Belluno passando per la zona del Prosecco di Borgo Palù, Conegliano Veneto e Vittorio Veneto, Le Rughe, la zona di Valdobbiadene, e le bellunesi Feltre e Trichiana. Il 26 raggiungerà Farra d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone, Pieve e Tai di Cadore, Valle di Cadore e San Vito di Cadore per approdare a Cortina d'Ampezzo, nel giorno del 70/o anniversario dei Giochi del 1956. Qui si prevede la salita fino al Rifugio Tofane per scendere lungo la pista Olimpica Eugenio Monti. L'ultima tappa veneta sarà il 27 gennaio sulle Tre Cime di Lavaredo e il Lago di Misurina.