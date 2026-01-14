Olimpiadi, dimezzati nel 2050 i siti invernali per global warming

Il modello della ricerca presuppone comunque l'uso di sistemi avanzati di innevamento artificiale: entro la metà del secolo quasi nessuna località sarebbe in grado di ospitare in modo affidabile gli sport invernali senza ricorrere alla neve prodotta artificialmente. Tra i siti considerati "improbabili" nello studio ci sono Chamonix e Grenoble in Francia, Garmisch in Germania e Sochi in Russia, mentre Vancouver (Canada), Palisades Tahoe (California), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e Oslo (Norvegia) sono giudicati "climaticamente rischiosi". La situazione è ancora più critica per i Giochi Paralimpici, che di solito si svolgono nelle stesse sedi due settimane dopo la conclusione delle Olimpiadi della neve.