Auto: al Mugello l'ultima tappa del Gt italiano endurance

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il campionato italiano Gran turismo endurance per disputare l'ultimo round della stagione. Con 32 punti ancora da assegnare, la lotta al vertice della categoria Gt3 sarà molto serrata con ben 4 team distanziati fra di loro di sole 22 lunghezze. In testa c'è il trio formato da Rocco Mazzola, Fabio Rauer e Riccardo Cazzaniga su Audi R8 Lms che, grazie al bottino pieno ottenuto nella gara di esordio lo scorso 4 maggio sul circuito di Misano Adriatico (Rimini) e a una successiva costanza di risultati, ha fin qui accumulato 57 punti. A inseguire i leader della classifica, ci sono la Ferrari 296 Gt3 di Leonardo Colavita, Ibrahim Badawi e David Ajenjo Vidales e le altre due 'Rosse' degli equipaggi composti rispettivamente da Lorenzo Ferrari, Mahaveer Raghunathan e Riccardo Ponzio e da Luigi Coluccio, Leonardo Gorini e Carlo Tamburini. A rendere ancora più incerto il risultato finale è il regolamento che prevede che ogni team debba scartare il peggior risultato della stagione, ma, mentre la squadra del Cavallino Rampante seconda in classifica ha la possibilità di scalare uno zero, l'Audi ha tutti risultati utili e quindi dovrà 'sacrificare' un risultato positivo. Nel fine settimana ci sarà spazio anche per le auto storiche che si sfideranno sul circuito stradale del Mugello per la prova unica del Campionato italiano regolarità e media. Sul circuito toscano si disputeranno alcune prove, Sabato 13 settembre le vetture storiche, partite da Scarperia, arriveranno all'autodromo Dino e Enzo Ferrari di Imola per una delle prove. Il 14, rientrati in terra toscana, la sfida si sposterà sulle strade del circuito stradale che ha contribuito a fare la storia del motorsport dal 1914 al 1970. Riguardo alle gare di velocità, il weekend vedrà scendere in pista anche il Tcr Italy, il Mitjet Italia e l'Euro4.