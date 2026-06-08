Atp Finals, Binaghi: "Aumentate del 20% le vendite di biglietti rispetto al 2025"

08 Giu 2026 - 15:46
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Per quanto riguarda le Atp Finals 2026 "sulla biglietteria siamo in crescita del 20% sul record assoluto dello scorso anno. È una cosa bestiale, ingestibile e incontrollabile. Meno male che abbiamo realizzato negli ultimi anni quel migliaio di posti in più per ogni sessione. Speriamo che ci arrivi anche Cobolli e magari qualche altro italiano, sarà una grande festa come è stato negli ultimi anni". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi ai microfoni di "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento. "La sede? È inutile parlarne adesso, purtroppo siamo ancora bloccati con il finanziamento dal quale dipendono ormai una infinità di cose tra le quali anche la conferma di Torino o la scelta di un'altra sede per le prossime edizioni", ha concluso. 

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