Atp Finals, Auger-Aliassime: "Credevo nella rimonta, fiducia per match con Zverev"

12 Nov 2025 - 20:48

"I primi game sono iniziati bene, poi il match è andato subito velocemente in suo favore. E' stato strano. Ho commesso qualche brutto errore e mi ha brekkato, all'improvviso ero sotto. Ma credevo ancora di poter rimontare". Così Felix Auger-Aliassime in conferenza stampa dopo il successo ottenuto contro Ben Shelton alle Atp Finals di Torino. "Con l'avanzare del secondo set continuavo a credere che la mia occasione di sarebbe presentata, e penso di aver giocato un buon tie-break. Ero un po' nervoso per esser arrivato al tie-break - ha ammesso il canadese - Non stavo giocando benissimo, ma alla fine ce l'ho fatta. Con il passare della partita mi sono sentito sempre meglio". Auger-Aliassime tornerà in campo contro Alexander Zverev venerdì per giocarsi la qualificazione alle semifinali del torneo. "Abbiamo giocato contro non molto tempo fa, ovviamente è meglio che la partita sia andata a mio favore piuttosto che il contrario, perciò scendi in campo con un po' più di fiducia. Ovviamente ci conosciamo bene, è dal 2019 che giochiamo contro quasi ogni anno - ha ammesso - Lui sa cosa deve fare, io so cosa devo fare. Vediamo chi riesce a mettere in pratica il suo gioco".

