Atletica, Stano quarto nella 20 km di marcia a La Coruna in Spagna

Massimo Stano, reduce dal primato del mondo sui 35 km di marcia nei Campionati Europei a squadre di Podebrady, torna sulla distanza dei 20 km che gli ha regalato l'oro olimpico a Tokyo 2021 e chiude quarto a La Coruna una competizione internazionale dove realizza il buon crono di 1h18'25, nella gara vinta dal giapponese primatista del mondo Toshikazu Yamanishi, in 1h18'15 davanti al suo connazionale Masatora Kawano, secondo in 1h18'19, e al messicano Ricardo Ortiz terzo con 1h18'21, mentre l'altro azzurro Francesco Fortunato si ritira dopo quindici chilometri. Nella stessa competizione spagnola al femminile la campionessa europea di Roma 2024 oltre che anche lei oro a cinque cerchi di Tokyo, Antonella Palmisano, è sesta con il tempo di 1h28'28 nella prova vinta dalla spagnola Maria Perez in 1h27'22, con il 25esimo posto dell'altra italiana Valentina Trapletti con 1h32'16, al rientro agonistico dopo un infortunio che ne ha condizionato tutta la preparazione invernale.