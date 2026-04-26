Atletica: Schwazer vince la maratona di marcia con record italiano. "Sacrifici ripagati"

"La forma è ottima e abbiamo deciso di preparare la gara più lunga: sono state cinque settimane molto impegnative, ma i sacrifici sono stati ampiamente ripagati". Alex Schwazer al telefono con l'ANSA non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto in Germania: 3h01'55" nella maratona di marcia, che è record italiano sulla distanza, lo riporta di nuovo tra i big della disciplina. "Sono venuto qui per fare un'ottima prestazione - sottolinea l'atleta 41enne - c'era anche un forte vento che ha condizionato la gara. Speravo di fare 2h58' e il tempo che ho fatto equivale a questo in condizioni ideali. Naturalmente sono soddisfatto. Europei a Birmingham? Non dipende certo da me - dice Schwazer - io non sono un professionista, ho un lavoro, una famiglia e l'ultima gara vera che ho preparato nello specifico era quella che speravo di fare alle Olimpiadi di Parigi. Non è facile, bisogna capire tante cose. Ora ho gareggiato qui, mi prendo una pausa e poi vedremo".