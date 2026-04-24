Red Bull 5 Terre, che debutto tra terra e mare

© Gabriele Seghizzi e Damiano Levati
© Gabriele Seghizzi e Damiano Levati
© Gabriele Seghizzi e Damiano Levati
© Gabriele Seghizzi e Damiano Levati
Cinque Terre, cinque team, un unico percorso che attraversa mare, sentieri e storia. Il 21 e 22 aprile, questo luogo è diventato il palcoscenico di Red Bull 5 Terre, un’esperienza sportiva e immersiva che ha unito allenamento funzionale, entertainment e racconto digitale in un format pensato per essere vissuto sia dentro che fuori dal campo gara. Non una semplice competizione, ma un viaggio condiviso tra creator e territorio, dove ogni tappa ha rappresentato un capitolo di una narrazione più ampia: quella del fitness vissuto come esperienza, connessione e scoperta.
Ogni team, composto da coppie di creator, si è sfidato lungo un percorso che ha toccato tutte e cinque le terre: Corniglia, Vernazza, Riomaggiore, Manarola, per concludersi a Monterosso al Mare.
Ogni coppia è stata protagonista e “owner” di una specifica tappa, in cui avevano a disposizione un bonus da sfruttare al meglio.
In rappresentanza di ogni terra, questa l’assegnazione:
Monterosso al Mare: Marco Tomasin, Valentina Vernia
Vernazza: Francesca Biella, Filippo Tenca
Corniglia: Marta Giunti, Luca Vezil
Riomaggiore: Gio Maione, Vicky Benedetti
Manarola: Marta D’Addato, Dario “Moonryde” Ferracci
Le prove hanno trasformato le Cinque Terre in un playground a cielo aperto, mettendo alla prova resistenza, coordinazione e spirito di squadra.
A Corniglia, il Partner Wall Ball ha aperto la sfida con 200 lanci complessivi di med ball da completare in coppia tra ritmo, coordinazione e resistenza. A Vernazza, SkiErg & Plank ha imposto complicità e tenuta mentale, con i team chiamati a macinare chilometri allo SkiErg mentre il compagno sosteneva il plank. A Riomaggiore, lungo la suggestiva Via dell’Amore, sprint ed esercizi fitness si sono alternati in una prova esplosiva e spettacolare. A Manarola, il Rowing Challenge ha portato la competizione in mare, con i partecipanti impegnati in kayak a due tra tecnica e sincronia. Gran finale a Monterosso al Mare con la Run & Swim Finale, un mix di corsa sulla sabbia, shuttle sprint e nuoto che ha deciso la classifica conclusiva davanti alla Spiaggia del Gigante. A rendere ogni tappa imprevedibile, un sistema di bonus e malus determinato dal lancio di un dado.
Tra colpi di scena e paesaggi mozzafiato si sono aggiudicati il trofeo Francesa Biella e Filippo Tenca, al secondo posto Marta Giunti e Luca Vezil e terzo gradino del podio per Vicky Benedetti e Gio Maione.
Fra i protagonisti, Luca Vezil, unico ligure in gara, ha rappresentato un punto di connessione diretto con il territorio, portando nella sfida uno sguardo interno e autentico sulle Cinque Terre, trasformando ogni tappa in un racconto personale oltre che sportivo.
Red Bull 5 Terre nasce con una forte vocazione digitale: ogni creator ha raccontato la propria esperienza in tempo reale, trasformando la sfida in un flusso continuo di contenuti distribuiti sui social. Un racconto corale, spontaneo e immersivo, dove ogni prospettiva ha contribuito a costruire una narrazione autentica.
Tra mare, dislivelli e superfici irregolari, ogni esercizio è diventato parte integrante del paesaggio, in un equilibrio continuo tra performance e adattamento. Più che una location, le Cinque Terre sono state un vero e proprio elemento narrativo. Ogni terra ha dato forma a una sfida diversa, influenzandone ritmo, intensità e dinamiche.
“Red Bull 5 Terre è stata un’iniziativa di grande successo – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – capace di coniugare in modo innovativo sport e promozione del territorio. Le Cinque Terre si confermano un luogo unico al mondo, non solo per la loro bellezza paesaggistica ma anche per la capacità di diventare palcoscenico naturale di eventi contemporanei e di respiro internazionale, capaci di raccontare la Liguria anche alle giovani generazioni, attraverso nuovi linguaggi e strumenti digitali. L’auspicio è quello di proseguire e rafforzare la collaborazione con Red Bull anche nei prossimi anni, per continuare ad accogliere in Liguria eventi straordinari come questo, modello vincente di promozione integrata tra sport, turismo e comunicazione digitale, con ricadute positive per tutto il territorio”.
Un contesto che non è stato semplicemente lo sfondo dell’evento, ma una componente attiva dell’esperienza, capace di guidare e trasformare il modo di vivere lo sport. Il cuore del progetto è l’incontro tra persone, luoghi e sfide, in un contesto in cui la performance si intreccia con il divertimento e la condivisione digitale.