Red Bull 5 Terre, che debutto tra terra e mare

Le prove hanno trasformato le Cinque Terre in un playground a cielo aperto, mettendo alla prova resistenza, coordinazione e spirito di squadra.



A Corniglia, il Partner Wall Ball ha aperto la sfida con 200 lanci complessivi di med ball da completare in coppia tra ritmo, coordinazione e resistenza. A Vernazza, SkiErg & Plank ha imposto complicità e tenuta mentale, con i team chiamati a macinare chilometri allo SkiErg mentre il compagno sosteneva il plank. A Riomaggiore, lungo la suggestiva Via dell’Amore, sprint ed esercizi fitness si sono alternati in una prova esplosiva e spettacolare. A Manarola, il Rowing Challenge ha portato la competizione in mare, con i partecipanti impegnati in kayak a due tra tecnica e sincronia. Gran finale a Monterosso al Mare con la Run & Swim Finale, un mix di corsa sulla sabbia, shuttle sprint e nuoto che ha deciso la classifica conclusiva davanti alla Spiaggia del Gigante. A rendere ogni tappa imprevedibile, un sistema di bonus e malus determinato dal lancio di un dado.



Tra colpi di scena e paesaggi mozzafiato si sono aggiudicati il trofeo Francesa Biella e Filippo Tenca, al secondo posto Marta Giunti e Luca Vezil e terzo gradino del podio per Vicky Benedetti e Gio Maione.



Fra i protagonisti, Luca Vezil, unico ligure in gara, ha rappresentato un punto di connessione diretto con il territorio, portando nella sfida uno sguardo interno e autentico sulle Cinque Terre, trasformando ogni tappa in un racconto personale oltre che sportivo.



Red Bull 5 Terre nasce con una forte vocazione digitale: ogni creator ha raccontato la propria esperienza in tempo reale, trasformando la sfida in un flusso continuo di contenuti distribuiti sui social. Un racconto corale, spontaneo e immersivo, dove ogni prospettiva ha contribuito a costruire una narrazione autentica.