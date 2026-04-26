Basket, playoff Nba: Orlando rimonta Detroit, 2-1. Thunder sul 3-0

Alla vigilia delle nuove sfide di playoff NBA, si infiammano le serie del primo turno con risultati pesanti sia a Est che a Ovest. Orlando piazza la rimonta decisiva contro Detroit e si porta sul 2-1, Oklahoma City domina ancora Phoenix volando sul 3-0, mentre New York ristabilisce la parità contro Atlanta. Colpo importante anche di Minnesota, che supera Denver nonostante gli infortuni e si avvicina al passaggio del turno. A Orlando va in scena una battaglia equilibrata fino agli ultimi possessi: i Magic battono i Pistons 113-105 grazie a un parziale conclusivo di 9-0 che spezza l'equilibrio dopo una gara con ben 12 cambi di vantaggio. Decisivi Paolo Banchero, vicino alla tripla doppia con 25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e Franz Wagner, oltre al contributo di Desmond Bane (25 punti). Detroit, guidata da Cade Cunningham (27 punti e 9 assist), paga alcuni errori nel finale che compromettono la rimonta costruita dal -15. Non si ferma invece Oklahoma City, che passa 121-109 sul campo di Phoenix e si porta sul 3-0 nella serie. Shai Gilgeous-Alexander è dominante con 42 punti e 8 assist, firmando il massimo in carriera ai playoff con un eccellente 15/18 al tiro. Ai Suns non bastano i 33 punti di Dillon Brooks in una serata opaca per Devin Booker. A Est, i New York Knicks reagiscono dopo due sconfitte in volata e dominano gara-4 contro Atlanta (114-98), riportando la serie sul 2-2. Protagonista Karl-Anthony Towns, autore della sua prima tripla doppia ai playoff (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), mentre OG Anunoby è il miglior realizzatore con 22 punti. A Ovest, Minnesota supera Denver 112-96 e vola sul 3-1 nella serie nonostante le pesanti assenze (rottura del tendine d'Achille per Donte DiVincenzo dopo 79"). Serata straordinaria per Ayo Dosunmu, autore di 43 punti dalla panchina con percentuali irreali, sostenuto da Naz Reid e Julius Randle. I Nuggets, nonostante i 54 punti combinati di Jokic e Murray, non trovano ritmo offensivo. Nel finale scoppia anche una rissa tra Jokic e McDaniels, con espulsioni che aumentano la tensione in vista di gara-5.