Basket, playoff Nba: Orlando rimonta Detroit, 2-1. Thunder sul 3-0

26 Apr 2026 - 12:00

Alla vigilia delle nuove sfide di playoff NBA, si infiammano le serie del primo turno con risultati pesanti sia a Est che a Ovest. Orlando piazza la rimonta decisiva contro Detroit e si porta sul 2-1, Oklahoma City domina ancora Phoenix volando sul 3-0, mentre New York ristabilisce la parità contro Atlanta. Colpo importante anche di Minnesota, che supera Denver nonostante gli infortuni e si avvicina al passaggio del turno. A Orlando va in scena una battaglia equilibrata fino agli ultimi possessi: i Magic battono i Pistons 113-105 grazie a un parziale conclusivo di 9-0 che spezza l'equilibrio dopo una gara con ben 12 cambi di vantaggio. Decisivi Paolo Banchero, vicino alla tripla doppia con 25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e Franz Wagner, oltre al contributo di Desmond Bane (25 punti). Detroit, guidata da Cade Cunningham (27 punti e 9 assist), paga alcuni errori nel finale che compromettono la rimonta costruita dal -15. Non si ferma invece Oklahoma City, che passa 121-109 sul campo di Phoenix e si porta sul 3-0 nella serie. Shai Gilgeous-Alexander è dominante con 42 punti e 8 assist, firmando il massimo in carriera ai playoff con un eccellente 15/18 al tiro. Ai Suns non bastano i 33 punti di Dillon Brooks in una serata opaca per Devin Booker. A Est, i New York Knicks reagiscono dopo due sconfitte in volata e dominano gara-4 contro Atlanta (114-98), riportando la serie sul 2-2. Protagonista Karl-Anthony Towns, autore della sua prima tripla doppia ai playoff (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), mentre OG Anunoby è il miglior realizzatore con 22 punti. A Ovest, Minnesota supera Denver 112-96 e vola sul 3-1 nella serie nonostante le pesanti assenze (rottura del tendine d'Achille per Donte DiVincenzo dopo 79"). Serata straordinaria per Ayo Dosunmu, autore di 43 punti dalla panchina con percentuali irreali, sostenuto da Naz Reid e Julius Randle. I Nuggets, nonostante i 54 punti combinati di Jokic e Murray, non trovano ritmo offensivo. Nel finale scoppia anche una rissa tra Jokic e McDaniels, con espulsioni che aumentano la tensione in vista di gara-5.

Ultimi video

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:44
Padel e un campione Nba

I grandi campioni si danno al Padel

02:12
MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

00:21
DICH ALICE BELLANDI SU ORO EUROPEO (TRIPLETE PERSONALE) DICH

Bellandi: "Quando ero piccola guardavo a queste grandi imprese e pensavo..."

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

Red Bull 5 Terre, che debutto tra terra e mare

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:00
Basket, playoff Nba: Orlando rimonta Detroit, 2-1. Thunder sul 3-0
11:59
Playoff Nba: New York 2-2 con Atlanta, Minnesota resiste agli infortuni
22:51
Rugby, Sei Nazioni donne: l'Italia travolge la Scozia a Parma
20:11
Tennis, Atp Madrid: debutto con vittoria per Cobolli costretto a rimontare
19:01
Tennis, Wta Madrid: Paolini sconfitta al terzo turno da Baptiste