Playoff Nba: New York 2-2 con Atlanta, Minnesota resiste agli infortuni

Minnesota resiste alle avversità, supera Denver e si porta sul 3-1 nella serie dei playoff Nba. Due infortuni pesanti infatti in casa dei Wolves che però sono riusciti a imporsi 112-96 in gara 4 contro i Nuggets. Brutto stop per Donte DiVincenzo che ha lasciato il campo e salterà il resto della stagione a causa della rottura del tendine d'Achille destro: lo stesso infortunio subito da Jayson Tatum e Damian Lillard un anno fa. Anche il leader dei Wolves, Anthony Edwards ha chiuso il match in anticipo a causa di un'iperestensione del ginocchio sinistro in seguito a un salto. Vincono anche i New York Knicks che pareggiano la serie sul 2-2 contro gli Atlanta Hawks: dopo due sconfitte di misura, il quintetto della Grande Mela ha battuto Atlanta 114-98: Anthony Towns ha brillato con 20 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e OG Anunoby ha contribuito con 22 punti, 10 rimbalzi. In regia Jalen Brunson (19 punti). Sorridono anche gli Orlando Magic che stanno dando filo da torcere ai Detroit Pistons, primi e favoriti in questa serie: ma la squadra della Florida si è imposta 113-105, portandosi avanti 2-1 anche grazie a Paolo Banchero protagonista con 25 punti e 12 rimbalzi. Ai Pistons non è bastato Cade Cunningham (27 punti, 9 assist).. Tutto facile per i campioni in carica di Oklahoma: terza vittoria consecutiva per i Thunder che superano 121-109 i Phoenix Suns. Shai Gilgeous-Alexander ha stabilito il suo nuovo record personale nei playoff con 42 punti. E Oklahoma vede le semifinali a un passo.