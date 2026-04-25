Rugby, Sei Nazioni donne: l'Italia travolge la Scozia a Parma

Al terzo tentativo, l'Italia femminile trova la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2026. Le azzurre, allo Stadio Lanfranchi di Parma, sfornano una grande prestazione contro la Scozia e la battono 41-14 con 7 mete. Due le mettono a segno sia Alyssa D'Incà sia Vittoria Zanette, mentre sono una a testa per Aura Muzzo, Vittoria Vecchini e Giordana Duca. Il premio di player of the match va invece a Francesca Sgorbini. Dopo la pausa l'Italia tornerà in campo sabato 9 maggio alle 15 contro l'Inghilterra.