Rugby, Sei Nazioni donne: l'Italia travolge la Scozia a Parma

25 Apr 2026 - 22:51

Al terzo tentativo, l'Italia femminile trova la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2026. Le azzurre, allo Stadio Lanfranchi di Parma, sfornano una grande prestazione contro la Scozia e la battono 41-14 con 7 mete. Due le mettono a segno sia Alyssa D'Incà sia Vittoria Zanette, mentre sono una a testa per Aura Muzzo, Vittoria Vecchini e Giordana Duca. Il premio di player of the match va invece a Francesca Sgorbini. Dopo la pausa l'Italia tornerà in campo sabato 9 maggio alle 15 contro l'Inghilterra.

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