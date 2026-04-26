Tragedia nel ciclismo belga: 21enne muore investito da un auto

Il mondo del ciclismo è in lutto. Milan Bral (21 anni) è deceduto sabato sera in un ospedale di Gand, come annunciato dalla sua squadra, la Dovy Keukens-FCC. In precedenza, il giovane corridore era stato investito da un'auto durante un allenamento a Renaix, in Belgio.

Bral, nipote dell'ex ciclista professionista Sep Vanmarcke, aveva iniziato la stagione in modo promettente. Si era distinto di recente con un 7° posto nella cronometro di Poperinge e un 33° posto nella Classica del Mur de Huy (categoria 1.2U) all'inizio di aprile. La polizia locale non ha ancora confermato le circostanze esatte della tragedia.