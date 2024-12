Atletica, rivoluzione nel mondo delle gare di Marcia

Il Consiglio di World Athletics, riunito a Montecarlo, ha deliberato importanti novità nell'ambito delle competizioni agonistiche di Marcia, modificando a partire dal 1° gennaio 2026 le due distanze ufficiali in essere, la 20 km e la 35 km, portandole rispettivamente a 21,097 km e 42,195 km, vale a dire le stesse delle due classiche gare di corsa su strada, della mezza e della maratona. I prossimi Mondiali di Tokyo, previsti nel settembre 2025, saranno dunque l'ultima occasione in cui verranno disputate le competizioni di marcia sulle distanze attuali. Per quanto riguarda le gare in pista da evidenziare l’introduzione della 4x100 mista nel programma delle World Relays 2025 di Guangzhou in Cina, programmate dal 10 all'11 maggio.