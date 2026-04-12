Atletica, Pietro Riva ottavo nella maratona di Rotterdam con il personale di 2h06'46
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Pietro Riva ha chiuso in ottava posizione la Maratona di Rotterdam con il tempo di 2h06'46, che rappresenta il proprio personale nettamente migliorato rispetto alle 2h07'37 del 2024 a Valencia, al termine della gara vinta dall'etiope Guye Adola in 2h03'54. Per il 28enne atleta piemontese si tratta di un ottimo risultato, di fatto alla seconda maratona in carriera dopo quella del debutto in Spagna, specialmente in considerazione del fatto di essere rimasto fermo quasi un anno per problemi fisici nel 2025, per poi rientrare in febbraio di quest'anno con il quarto posto nella mezza maratona di Napoli, in 1h00'32, a meno di un minuto dal personale.