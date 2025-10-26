Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Kejelcha vince la mezza maratona di Valencia

26 Ott 2025 - 09:45
© Getty Images

© Getty Images

L’etiope Yomif Kejelcha ha vinto per il secondo anno consecutivo la mezza maratona di Valencia con il tempo di 58'02, dopo il suo successo ottenuto il 27 ottobre 2024 con il record del mondo di 57'31 che è però durato solo pochi mesi in quanto l'ugandese Jacob Kiplimo ha poi corso la distanza dei 21,097 km in 56' 42 il 16 febbraio 2025 a Barcellona. Va evidenziato, peraltro, come l'atleta africano fosse reduce dal secondo posto nella finale dei 10.000 metri dei mondiali di Tokyo. Nella stessa prova maschile record europeo da pèarte dello svedese Andreas Almgren quarto con il crono di 58'41 grazie al quale supera il precedente limite dello svizzero Julien Wanders di 59'13. Nella gara riservata alle donne eccellente prestazione cronometrica della keniana Agnes Ngetich, anche lei vittoriosa per il secondo anno consecutivo, ma migliorandosi con un fantastico 1h03'08 rispetto all'1h03’34 della precedente edizione, grazie al quale consolida la seconda miglior prestazione mondiale di sempre dietro al tempo di 1h02’52 ottenuto dall’etiope Letesenbet Gidey, proprio nella stessa città spagnola il 24 ottobre sempre del 2021.

Ultimi video

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:45
Atletica, Kejelcha vince la mezza maratona di Valencia
23:55
Vela: timonieri di fama per l'Interlaghi Coppa dei Bravi a Lecco
22:38
Atletica, corsa in montagna: al Trofeo Vanoni oltre 1.100 iscritti
21:11
Ginnastica, Brugnami: "Un sogno, adesso sono a un passo dai grandi"
20:36
Tennis, Zverev: "Domani con Sinner non sarà come in Australia"