Atletica, Kejelcha vince la mezza maratona di Valencia

L’etiope Yomif Kejelcha ha vinto per il secondo anno consecutivo la mezza maratona di Valencia con il tempo di 58'02, dopo il suo successo ottenuto il 27 ottobre 2024 con il record del mondo di 57'31 che è però durato solo pochi mesi in quanto l'ugandese Jacob Kiplimo ha poi corso la distanza dei 21,097 km in 56' 42 il 16 febbraio 2025 a Barcellona. Va evidenziato, peraltro, come l'atleta africano fosse reduce dal secondo posto nella finale dei 10.000 metri dei mondiali di Tokyo. Nella stessa prova maschile record europeo da pèarte dello svedese Andreas Almgren quarto con il crono di 58'41 grazie al quale supera il precedente limite dello svizzero Julien Wanders di 59'13. Nella gara riservata alle donne eccellente prestazione cronometrica della keniana Agnes Ngetich, anche lei vittoriosa per il secondo anno consecutivo, ma migliorandosi con un fantastico 1h03'08 rispetto all'1h03’34 della precedente edizione, grazie al quale consolida la seconda miglior prestazione mondiale di sempre dietro al tempo di 1h02’52 ottenuto dall’etiope Letesenbet Gidey, proprio nella stessa città spagnola il 24 ottobre sempre del 2021.