Atletica, Iapichino vola oltre i 7 metri per la prima volta in carriera a Palermo

Larissa Iapichino strabilia nella prima gara stagionale dell'anno all'aperto, superando per la prima volta in carriera la misura dell'eccellenza nel salto in lungo con un balzo a 7.06 metri, nel corso della settima edizione dell'International Eap Sicily Meeting di Palermo, a soli cinque centimetri dal record italiano della mamma Fiona May di 7,11 risalente al 1998. La campionessa europea al coperto di Apeldoorn in marzo, proprio nella gara precedente a quella odierna, ha ottenuto la misura al secondo tentativo in pedana con vento nullo, dopo un esordio a 6.76, per poi proseguire dal terzo con 6.58, 6.67, 6,79 e 6,63 all’ultimo. La stagione della saltatrice azzurra, il cui precedente personale all'aperto era di 6.94 mentre al coperto di 6.97, proseguirà adesso con la tappa di Stoccolma della Diamond League il 15 giugno sulla strada ovviamente dei mondiali di Tokyo a settembre.