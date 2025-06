Atletica: giamaicana Fraser-Pryce stacca pass per non Mondiale

Shelly Ann Fraser-Pryce si è qualificata per i Mondiali di Tokyo. La 38enne giamaicana ha corso i 100 metri in 10.91 ai campionati della Giamaica arrivando terza e staccando il pass per il suo nono, e presumibilmente ultimo, Mondiale. Fraser-Pryce, tre volte medaglia d'oro olimpica e 10 volte campionessa del mondo, ha vinto la sua prima medaglia ai Mondiali di Osaka nel 2007 (argento della staffetta 4x100 m) prima di essere incoronata campionessa del mondo dieci volte, di cui cinque volte su 100 m. A vincere la gara di Kingston, Tina Clayton in 10.81, seconda Shericka Jackson, in 10.88. "E 'stato un lungo viaggio - ha detto Fraser-Pryce dopo la finale - Ci vuole forza e resilienza per essere arrivati fin qui, ma è sempre stata una gioia e un privilegio rappresentare la Giamaica e spero di lasciare un'eredità di ispirazione a ogni ragazza che ha un sogno per ottenere di più".