Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

Sono 2.173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Cittadini, associazioni e appassionati potranno inoltre prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. È possibile sostenere le attività anche attraverso la sottoscrizione della tessera annuale del costo di 10 euro, direttamente in sede.