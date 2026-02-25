Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

25 Feb 2026 - 12:48
È stata inaugurata, nel quartiere Isola, la prima Biblioteca dello Sport di Milano dedicata a Gianni Mura, uno spazio cittadino interamente pensato per raccontare lo sport come linguaggio culturale, sociale e civile. Un luogo che nasce nel segno della memoria del grande giornalista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla partecipazione della città.

Sono 2.173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Cittadini, associazioni e appassionati potranno inoltre prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. È possibile sostenere le attività anche attraverso la sottoscrizione della tessera annuale del costo di 10 euro, direttamente in sede.

"Questa Biblioteca è un regalo per Milano. Volevamo uno spazio semplice e vivo, dove lo sport non fosse solo risultato o cronaca ma racconto, memoria, confronto. Tenere viva la memoria di Gianni significa anche custodirne gli insegnamenti, il suo sguardo curioso, l'ironia, l'attenzione alle persone prima che ai campioni. Il modo migliore per ricordarlo è continuare a fare quello che lui faceva, usare lo sport per capire il mondo", ha dichiarato Paolo Maggioni, ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura e conduttore de La Domenica Sportiva.

"Accogliamo con grande favore l'inaugurazione della Biblioteca dello Sport intitolata al grande giornalista sportivo Gianni Mura, un progetto di alto valore culturale promosso dall'Associazione Altropallone. Di questa realtà desidero sottolineare la grande capacità di utilizzare lo sport come strumento di integrazione sociale e culturale, promuovendo coesione, educazione dei giovani e stili di vita sani attraverso progetti di cooperazione sia a livello nazionale sia internazionale", ha aggiunto Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia.

Nei prossimi giorni il programma proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati ai temi dell'inclusione, del racconto sportivo e dell'eredità olimpica, dall'incontro "Football Vs Homophobia" alla riflessione su Olimpiadi e Paralimpiadi, dal dialogo sul calcio contemporaneo fino all'appuntamento conclusivo con Serse Cosmi e con il racconto dedicato ad Alberto Tomba a cura di Giuseppe Pastore.

