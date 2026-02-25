Ciclismo, Tour Ruanda: De Clercq vince quarta tappa

Il gruppo di testa ha rapidamente guadagnato 6' sugli inseguitori, un vantaggio confortevole che ha permesso loro di lottare per la vittoria. A un certo punto, De Clercq e altri due piloti si sono allontanati, collaborando fino a quando un'altra accelerazione avvenuta su una delle tante salite nell'ultima ora di gara ha lasciato solo Matthijs e Moritz Kretschy (Nsn Development) in testa. De Clercq, nonostante la strada fosse leggermente salita a 200 metri dal traguardo, ha superato il suo compagno di fuga e ha conquistato la quinta vittoria del team in quattro partecipazioni al Tour du Rwanda. "Sono felice di questa vittoria, è una sensazione fantastica. Siamo pronti per di più in questo Tour du Rwanda con questa squadra incredibile", ha detto Matthijs dopo il suo miglior risultato nel Soudal Quick-Step.