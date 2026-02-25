Basket, Capobianco convoca 14 azzurre per il torneo pre-mondiale femminile

L'Italia è pronta per il torneo pre-mondiale in programma a San Juan di Porto Rico dall'11 al 17 marzo 2026, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women's World Cup 2026 che si giocherà a Berlino dal 4 al 13 settembre. Per l'occasione coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle convocate che prenderanno parte al torneo con 14 azzurre, anche se solo 12 voleranno a San Juan. Il gruppo è quello che si è messo al collo il bronzo lo scorso giugno, delle atlete di Atene manca solo Stefania Trimboli mentre i volti relativamente "nuovi" sono Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa. Per la lunga del Geas si tratta della prima convocazione con la Senior. Laura Spreafico viaggerà il 7 marzo alla volta di Porto Rico, essendo impegnata la sera prima con la sua squadra di club, l'Avenida Salamanca. "Dobbiamo farci trovare pronti per la prima partita tutt'altro che semplice contro le padrone di casa. Ripartiamo da un gruppo consolidato, dobbiamo ricordarci tutto ciò che è stato fatto per raggiungere la medaglia di bronzo ed essere consapevoli che quel risultato è stato ottenuto grazie al clima positivo che si era creato nel corso del raduno e ai tanti passi avanti compiuti dal primo giorno di lavoro fino al podio di Atene. Non abbiamo scelta se non quella di mettere in campo con la nostra migliore pallacanestro, anche recuperando da qualche piccolo acciacco: l'impegno sarà complesso sotto tanti punti di vista ma faremo di tutto ottenere la qualificazione al Mondiale", le parole di Capobianco.