Sci, a Soldeu la prima prova della discesa: terzo tempo per Goggia

25 Feb 2026 - 14:04

La prima prova in vista della discesa libera di sabato prossimo ha aperto la tappa di Soldeu della coppa del mondo femminile di sci, che prevede venerdì prossimo una discesa libera e poi due SuperG, sabato e domenica, con in pista le azzurre guidate da Federica Brignone, oro olimpico in superG e in gigante a Milano Cortina 2026.

Nicol Delago e Sofia Goggia hanno fatto segnare il secondo e terzo miglior tempo alle spalle della ceca Ester Ledecka (1'33″39), staccate rispettivamente di 37 e 43 centesimi. Laura Pirovano ha ottenuto la sesta prestazione (+59 centesimi). Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo la prova in 1'34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per la 17/a piazza complessiva.

Domani è in programma un secondo allenamento ufficiale mentre venerdì la discesa prenderà il via alle 11.

