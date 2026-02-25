Sci, a Soldeu la prima prova della discesa: terzo tempo per Goggia

Nicol Delago e Sofia Goggia hanno fatto segnare il secondo e terzo miglior tempo alle spalle della ceca Ester Ledecka (1'33″39), staccate rispettivamente di 37 e 43 centesimi. Laura Pirovano ha ottenuto la sesta prestazione (+59 centesimi). Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo la prova in 1'34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per la 17/a piazza complessiva.