Sci, a Soldeu la prima prova della discesa: terzo tempo per Goggia
La prima prova in vista della discesa libera di sabato prossimo ha aperto la tappa di Soldeu della coppa del mondo femminile di sci, che prevede venerdì prossimo una discesa libera e poi due SuperG, sabato e domenica, con in pista le azzurre guidate da Federica Brignone, oro olimpico in superG e in gigante a Milano Cortina 2026.
Nicol Delago e Sofia Goggia hanno fatto segnare il secondo e terzo miglior tempo alle spalle della ceca Ester Ledecka (1'33″39), staccate rispettivamente di 37 e 43 centesimi. Laura Pirovano ha ottenuto la sesta prestazione (+59 centesimi). Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo la prova in 1'34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per la 17/a piazza complessiva.
Domani è in programma un secondo allenamento ufficiale mentre venerdì la discesa prenderà il via alle 11.