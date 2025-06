Atletica, Doualla si migliora ancora con 11"36 nei 100 metri dei campionati italiani allieve

Kelly Doualla non smette più di stupire e migliora il suo fresco record italiano under 20 dei 100 metri, pur se di un solo centesimo, correndo in 11"36 nella vittoriosa finale dei campionati italiani allieve in corso di svolgimento a Rieti. Per la 15enne fenomenale velocista azzurra di origini camerunensi il crono viene addirittura realizzato con un vento contrario di -1,4 m/s, e questo da ancor maggior spessore al risultato ottenuto al termine di una gara dominata con una corsa efficacissima, dove va segnalato il secondo posto di Margherita Castellani con 11"70, un'altra giovanissima velocista con ottime prospettive per il futuro, peraltro più specialista nei 200 metri dove sarà impegnata domani.