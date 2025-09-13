Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Antonio Rossi eletto presidente della federazione canoa kayak

13 Set 2025 - 22:03

Antonio Rossi è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak per il quadriennio 2025-2028. L'elezione si è svolta nella Sala della Scherma del Foro Italico, sede dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Rossi, già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti (3.587 preferenze). All'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, presieduta da Massimo Proto, ha partecipato il 76,53% degli aventi diritto al voto. "Grazie per la vostra fiducia andiamo avanti per il bene nostro movimento e per la canoa - ha commentato il presidente eletto Antonio Rossi, tre volte campione olimpico - La parola d'ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c'è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive. Ringrazio anche chi non è stato eletto e che si è comunque messo a disposizione, lavoreremo tutti insieme per la crescita del nostro movimento. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l'impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c'è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Altro tema centrale è il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c'è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:23
Rugby: Sudafrica demolisce Nuova Zelanda 43-10, peggior sconfitta All Blacks
22:41
Softball: Italia campione d'Europa, Paesi Bassi battuti in finale
22:03
Antonio Rossi eletto presidente della federazione canoa kayak
21:07
Abodi: "Per Milano-Cortina impegno mirato ad equilibrio conti"
20:06
MotoGp, Bezzecchi: "Un sabato fantastico, ho dato tutto"