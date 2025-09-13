Antonio Rossi eletto presidente della federazione canoa kayak

Antonio Rossi è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak per il quadriennio 2025-2028. L'elezione si è svolta nella Sala della Scherma del Foro Italico, sede dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Rossi, già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti (3.587 preferenze). All'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, presieduta da Massimo Proto, ha partecipato il 76,53% degli aventi diritto al voto. "Grazie per la vostra fiducia andiamo avanti per il bene nostro movimento e per la canoa - ha commentato il presidente eletto Antonio Rossi, tre volte campione olimpico - La parola d'ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c'è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive. Ringrazio anche chi non è stato eletto e che si è comunque messo a disposizione, lavoreremo tutti insieme per la crescita del nostro movimento. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l'impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c'è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Altro tema centrale è il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c'è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano".