Alonso, bordate a Hamilton e Verstappen: "Da 20 anni con una macchina che non è top4, altri esplodono..."

28 Mar 2026 - 08:57
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Fernando Alonso non risparmia frecciate. Nonostante il periodo felice fuori dalla pista (è appena diventato papà) lo spagnolo sta trovando tantissime difficoltà con la Aston Martin. Nelle qualifiche di Suzuka la casa britannica ha piazzato le sue due vetture rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto. Alla domanda se serve pazienza per provare a raddrizzare la macchina, Alonso ha riposto così, non risparmiando bordate a colleghi illustri: "In Formula1 i miracoli non esistono. Ci vuole tempo per migliorare le prestazioni. Nel corso della mia carriera penso di aver dimostrato quanto sono paziente: sono vent'anni che corro con una macchina che non è nemmeno top4, altri colleghi esplodono alle prime difficoltà". Il riferimento sembra chiaramente rivolto a Max Verstappen.  L'olandese è apparso davvero nervoso per la mancanza di prestazioni della Red Bull (la sfuriata contro il giornalista inglese è esplicativo) e anche oggi in qualifica il cielo non sembra rasserenarsi: sesta fila dietro anche ai compagni di squadra Hadjar e Lindbland. La frecciatina di Alonso potrebbe essere rivolta anche a Lewis Hamilton: il ferrarista nella sua prima stagione in Rosso non ha reso come ci si aspettava, finendo spesso per lamentarsi delle prestazioni dell'auto. 

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