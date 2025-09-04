Logo SportMediaset
Addio a un genio italiano: è morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

04 Set 2025 - 15:23
© Getty Images

© Getty Images

È morto a 91 anni Giorgio Armani, genio italiano, imprenditore e stilista universalmente noto, grande appassionato di sport e di basket e patron dell'Olimpia Milano. A dare l'annuncio è l'azienda in una nota. "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani - si legge - Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire".

17:03
F1, Antonelli: "Non devo fare errori, Monza pista speciale"
16:45
Pugilato, Gemini parte bene ai Mondiali: vince e passa agli ottavi
15:23
Addio a un genio italiano: è morto Giorgio Armani, aveva 91 anni
14:41
F1, Hamilton: "Penalità severa ma voglio lottare. Sulla scia a Leclerc..."
09:57
Us Open: la semifinale tra Sinner e Auger Aliassime nella notte tra venerdì e sabato