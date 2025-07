A Milano la mostra della Lega navale su Straulino

La Lega Navale Italiana in mostra a Milano per l'evento finale dell'esposizione itinerante dedicata all'ammiraglio Agostino Straulino, in programma venerdì 25 luglio alle ore 19 presso lo Spazio BIG Santa Marta. Promossa dalla Lega Navale e patrocinata dalla Marina Militare, la mostra racconta la vita e le imprese dell'ammiraglio Straulino attraverso pannelli informativi e contributi multimediali curati e resi disponibili dal Cantiere della Memoria, progetto culturale permanente dell'associazione "La Nave di Carta". Straulino è considerato una leggenda della vela del XX secolo. Nato a Lussinpiccolo nel 1914, imparò a navigare da bambino attraversando il golfo del Quarnaro per andare a scuola. Dopo il diploma nautico a Venezia (1932), entrò in Accademia Navale nel 1934, iniziando una brillante carriera militare. Velista di fama internazionale, vinse la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952 e l'argento a Melbourne nel 1956 nella classe Star. Ottenne anche un importante successo internazionale nella classe 5.50 Stazza internazionale (S.I.) sul Grifone, vincendo il Campionato del Mondo a Napoli del 1965. Tra il 1964 e il 1965 fu al comando della nave scuola Amerigo Vespucci, con la quale entrò nella leggenda: celebre la sua uscita a vele spiegate dal canale navigabile di Taranto. Nel 1973 vinse la One Ton Cup con Ydra. Nel 2001 fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. A 88 anni vinceva ancora regate, tra cui la Over 60 di Napoli per cinque edizioni consecutive. Morto a Roma a 90 anni nel 2004, è stato sepolto nella sua Lussinpiccolo, di cui diceva: "Là ho capito il mare e il mare mi ha accolto tra i suoi abitanti. Là ho conosciuto il vento e l'ho fatto diventare mio amico". Stasera alle 19 allo Spazio BIG Santa Marta si terrà invece un evento di presentazione su un'altra personalità di spicco della marineria italiana: la vita del comandante Angelo Belloni (1882-1957), sommergibilista e inventore visionario, verrà raccontata dal nipote e socio LNI Angelo Maria Belloni. Venerdì il finissage della mostra vedrà l'intervento dell'ammiraglio Donato Marzano, presidente della LNI e la testimonianza del velista Mauro Pelaschier. Dopo le tappe di Napoli, Roma-Ostia, Pomezia, Trieste, Ancona, Portoferraio, Messina e La Spezia, la mostra resterà aperta allo Spazio BIG Santa Marta a Milano fino al 29 luglio (giorni e orari d'apertura: lunedì-venerdì, 14.00-18.00) e verrà esposta prossimamente a Tropea (10-29 agosto), Taranto (5-26 settembre), Crotone (4-26 ottobre) e Lecco (30 ottobre-2 novembre) in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana 2025.