A Milano-Cortina scoppia il caso Ucraina: "Noi discriminati. Pressioni per togliere bandiere"

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in una nota congiunta con il collega dello Sport, Matvii Bidnyi, ha lamentato che "la scelta del Comitato di schierarsi apertamente con la Russia nella sua guerra genocida contro l'Ucraina è immorale e viola tutti i principi del movimento olimpico e le norme dell'umanità", conclude Sybiha. Accuse che sono state respinte. "Milano Cortina 2026 e il Comitato paralimpico internazionale confermano il proprio impegno nel garantire un ambiente rispettoso e accogliente per tutte le parti interessate, inclusi atleti e spettatori. Le regole e le procedure vigenti durante i Giochi sono concepite per tutelare tale ambiente e vengono applicate equamente a tutte le delegazioni", così una nota, nella quale viene spiegato che la bandiera sarebbe stata esposta in uno spazio comune. Inoltre, a Tesero, cinque spettatori avrebbero tentato di accedere indossando sciarpe con i colori della bandiera ucraina che riportavano del testo. "Poiché il servizio di sicurezza non ha potuto verificare il significato delle scritte, che avrebbero potuto contenere messaggi politici (non consentiti dal regolamento dei Giochi), agli spettatori è stato chiesto di entrare nell'impianto senza le sciarpe", si legge ancora.