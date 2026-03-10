Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko

EA7 Emporio Armani, per il terzo anno consecutivo, è Title Sponsor e Official Outfitter dell’intero tour mondiale. Da quest’anno UNITED sarà Social Impact Partner ufficiale: in ogni tappa del tour, in collaborazione con le amministrazioni locali, verrà individuato un progetto di riqualificazione sportiva da adottare, attraverso una donazione. Oltre al Title Sponsor e Official Outfitter EA7 Emporio Armani, partner dell’intero tour, fin dalla tappa milanese faranno parte della famiglia del World Legends Padel Tour anche MINI Italia in qualità di Automotive Partner e Gerard Charles in qualità di Official Timekeeper.