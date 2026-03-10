Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko
La città ospita l’evento per la prima volta, mentre tra le altre novità in calendario sono Hong Kong e Shanghai
© Ufficio Stampa
Riparte EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, il circuito mondiale di padel giunto alla sua terza edizione riservato alle Legends del calcio, tra cui Luca Toni e Luca Ceccarelli, attuali campioni del mondo in carica, trionfatori alle Finals di Miami nel 2025. La stagione 2026 prenderà il via a Milano, città che ospita l’evento per la prima volta, mentre tra le altre novità del calendario figurano Hong Kong e Shanghai.
La prima tappa si svolgerà il 13 e il 14 marzo sui campi del Padel Zenter Scalo Farini (via Valtellina 5, con ingresso gratuito). I primi campioni in campo saranno il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, Campione d’Europa con il Milan, e cinque Campioni del Mondo: Luca Toni (Germania 2006 - Italia), Marco Materazzi (Germania 2006 - Italia), Vincent Candela (Francia 1998 - Francia), Fernando Llorente (Sudafrica 2010 - Spagna), Nelson Dida (Corea/Giappone 2002 - Brasile). Completano l’elenco dei partecipanti: Christian Vieri, Diego Perotti, Alessandro Costacurta, German Denis, Alessandro Matri, e Ivan Rakitic, Campione d’Europa e del Mondo per club con il Barcellona.
EA7 Emporio Armani, per il terzo anno consecutivo, è Title Sponsor e Official Outfitter dell’intero tour mondiale. Da quest’anno UNITED sarà Social Impact Partner ufficiale: in ogni tappa del tour, in collaborazione con le amministrazioni locali, verrà individuato un progetto di riqualificazione sportiva da adottare, attraverso una donazione. Oltre al Title Sponsor e Official Outfitter EA7 Emporio Armani, partner dell’intero tour, fin dalla tappa milanese faranno parte della famiglia del World Legends Padel Tour anche MINI Italia in qualità di Automotive Partner e Gerard Charles in qualità di Official Timekeeper.
CALENDARIO 2026
13/14 marzo: Milano
17/18 aprile: New York
6/7 giugno: Istanbul
11/12 settembre: Roma
25/26 settembre: Amsterdam
16/17 ottobre: Shanghai
30/31 ottobre: Hong Kong
28/29 novembre: Finals Dubai