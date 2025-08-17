A Gaiole in Chianti L'Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre

La bellezza ha molte forme ma a Gaiole in Chianti ne ha una sola, inconfondibile: quella de L'Eroica. È la bellezza della fatica sui saliscendi toscani, delle strade bianche che sembrano pennellate nel paesaggio, del pane e salame che ti aspetta al ristoro e del vino che scalda l'anima. È la bellezza di chi sceglie di rallentare, di chi riscopre il gesto lento e consapevole, di chi indossa una maglia di lana che profuma di storia e pedala in sella a una bicicletta d'acciaio che racconta mani e mestieri antichi. Soprattutto, è la bellezza di un'idea e di valori che, dal 1997, Giancarlo Brocci ha trasformato in un patrimonio sportivo e culturale conosciuto e amato in tutto il mondo.