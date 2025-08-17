Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

A Gaiole in Chianti L'Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre

17 Ago 2025 - 12:07

La bellezza ha molte forme ma a Gaiole in Chianti ne ha una sola, inconfondibile: quella de L'Eroica. È la bellezza della fatica sui saliscendi toscani, delle strade bianche che sembrano pennellate nel paesaggio, del pane e salame che ti aspetta al ristoro e del vino che scalda l'anima. È la bellezza di chi sceglie di rallentare, di chi riscopre il gesto lento e consapevole, di chi indossa una maglia di lana che profuma di storia e pedala in sella a una bicicletta d'acciaio che racconta mani e mestieri antichi. Soprattutto, è la bellezza di un'idea e di valori che, dal 1997, Giancarlo Brocci ha trasformato in un patrimonio sportivo e culturale conosciuto e amato in tutto il mondo.

Un progetto sportivo e culturale unico L'Eroica non è una corsa "contro" il tempo, ma un viaggio "dentro" il tempo che, per la 28ª edizione, riproporrà percorsi che attraversano le strade bianche più iconiche della Toscana, regalando a chi pedalerà un'esperienza dove paesaggio, tradizione e comunità si intrecciano in un racconto vivo.

Sabato 4 ottobre - per chi vorrà misurarsi con l'impresa: Lungo "L'Eroico" - 209 km, 3.873 m di dislivello, una sfida da portare a termine anche a tarda sera.

Medio "Crete Senesi" - 135 km di pura armonia tra fatica e panorami.

Domenica 5 ottobre - per chi vorrà avvicinare il mito: Cento "Val d'Arbia" - 106 km tra colline e borghi medievali.

Medio "Gallo Nero" - 81 km nel cuore del Chianti Classico.

Corto "Valle del Chianti" - 46 km per un primo assaggio de L'Eroica.

 La festa e il borgo Dal 2 ottobre, Gaiole si trasformerà in un villaggio a cielo aperto. Casa Eroica accoglierà i partecipanti con il ritiro delle buste tecniche, il Registro delle biciclette e il mercatino vintage. Qui si respirerà anche l'impegno concreto di "Eroica per l'Ambiente": maglie recuperate o scambiate, materiali compostabili nei ristori, pacchi gara ecosostenibili, dorsali in tessuto e inchiostro ecologico, e l'iniziativa "Adotta un chilometro" per la manutenzione delle strade bianche. Durante l'evento verrà presentato il Manuale di Sostenibilità, guida pratica per rendere ogni gesto più rispettoso del territorio.

Una bellezza che resta, splende e parla al futuro Chi parteciperà a L'Eroica non porterà a casa solo una medaglia: porterà con sé un pezzo di Toscana, il rumore della ghiaia sotto le ruote, il profilo dei cipressi contro il cielo, il sorriso scambiato al ristoro con uno sconosciuto che diventa amico. Negli ultimi anni, sempre più giovani si sono avvicinati a L'Eroica.

Non per nostalgia, ma perché riconoscono l'attualità dei suoi valori: rispetto per la natura, condivisione, lentezza come scelta consapevole, gusto della fatica autentica. Qui pedaleranno fianco a fianco con chi frequenta l'evento da più tempo, scoprendo che il futuro può avere il ritmo di una pedalata lenta.

Un evento globale e inclusivo

L'Eroica 2025 accoglierà ciclisti da oltre 50 Paesi. Le sue strade bianche, attraversando borghi, pievi e colline, diventeranno un museo a cielo aperto, gratuito e accessibile a tutti. È questa unione di sport, cultura e paesaggio ad aver reso L'Eroica un modello replicato in tutto il mondo.

I Magnifici Cinque - Regolamento, sicurezza e meraviglia Prima di scegliere il proprio percorso, ogni partecipante dovrà consultare attentamente il regolamento ufficiale su eroica.cc/it/gaiole. Per partecipare sarà obbligatorio presentare un certificato medico valido, coerente con la tipologia di percorso scelto, da consegnare per tempo.

I cinque percorsi sono palcoscenici di imprese personali, mai fatte di competizione ma di "bellezza della fatica e gusto dell'impresa". Dal Chianti a Siena, da Montalcino alla Val d'Orcia fino alle Crete Senesi, ogni itinerario offrirà un'esperienza unica.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

"Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore", Lorenzo Grossi rivive le imprese dell'esploratore

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:02
Moto3, Piqueras vince Gp Austria, podio Munoz dopo maxi rimonta
12:07
A Gaiole in Chianti L'Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre
11:02
Volley, Velasco: "Non nominiamo la parola 'Olimpiade', pensiamo a Mondiale"
10:52
MotoGP, Bezzecchi il più veloce nel warmup in Austria
10:26
WTA Cincinnati, Errani-Paolini eliminate in semifinale