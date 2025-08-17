Volley, Manfredi: "Un orgoglio la vittoria del Mondiale U21 donne"

"Questa vittoria del Campionato del Mondo Under 21 femminile ci riempie d'orgoglio". Così il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, dopo il trionfo delle azzurre. "Le nostre ragazze hanno dimostrato grandi qualità sia a livello individuale, sia come gioco di squadra in una competizione di altissimo livello. Un successo così importante e prestigioso è il frutto di un'attenta programmazione e di tanto impegno quotidiano, per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle atlete e allo staff tecnico, guidato alla perfezione da Nino Gagliardi. Questo titolo mondiale è l'ennesimo riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto dalle nostre società e dall'intero movimento pallavolistico italiano", si legge sul sito della Federvolley.