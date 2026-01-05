A Baselga di Pinè gli atleti tornano a danzare sul ghiaccio

La riapertura segna la conclusione della prima fase dei lavori sullo stadio del ghiaccio, che ha interessato anche l'Ice Rink esterno da 400 metri. La nuova piastra del ghiaccio interna, apparentemente identica alla precedente, è il risultato di una lavorazione complessa, che ha previsto la demolizione di quella esistente e il rifacimento dei pali di fondazione interni, necessari al sostegno della nuova piastra. In questa fase, la produzione del freddo è garantita da un macchinario frigorifero temporaneo, in attesa del completamento definitivo della centrale frigorifera. La società di gestione sta provvedendo anche alla preparazione del ghiaccio sulla pista esterna, che potrà contare sul congelamento naturale grazie alle temperature rigide di questi giorni.