Roland Garros 2026, Sinner super favorito ma attenzione alle trappole: i rischi da tenere d'occhio

Sarà ancora più fondamentale per Sinner, dunque, cercare di risolvere in maniera rapida specialmente i primi turni, così da presentarsi il più possibile tirato a lucido alle fasi decisive del torneo e da non sovraccaricare il suo corpo. Lo spettro degli infortuni, tanto più in tornei lunghi come gli Slam, è infatti sempre lì ad aleggiare. A Parigi il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, su sei partecipazioni, solo in un’occasione è stato costretto a ritirarsi. Erano gli ottavi di finale del 2022 contro il russo Andrey Rublev e l’azzurro, dopo aver dominato il primo set, uscì dal campo sotto di un break in apertura di terzo parziale per via di un problema al ginocchio sinistro. Attenzione massima per tutti i minimi dettagli, dunque, perché giunti a questo punto, con ancora negli occhi il tennis titanico espresso dall'alieno azzurro nelle ultime settimane e preso ormai atto del forfait illustre del campione uscente Alcaraz, forse solamente Jannik Sinner stesso, al momento, può essere in grado di impensierire Jannik Sinner.