Ryan Lochte, scontro con l'ex moglie Kayla Reid per il nuovo lavoro in Missouri

© instagram | Kayla Reid
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Divorzio turbolento per Ryan Lochte: la scelta di fare l'allenatore in Missouri scatena la rabbia dell'ex moglie Kayla Reid per il destino dei tre figli
La recente nomina del plurimedagliato olimpico Ryan Lochte come assistente allenatore di nuoto alla Missouri State University ha scatenato un nuovo e durissimo scontro con l'ex moglie Kayla Reid, dalla quale si è separato legalmente a marzo 2025 dopo sette anni di matrimonio e tre figli insieme. Secondo quanto rivelato da TMZ, la decisione del quarantunenne di trasferirsi a quindici ore di distanza da Gainesville, in Florida, per intraprendere la carriera accademica e allontanarsi dall'ambiente locale ha trovato la ferma opposizione dell'ex modella di Playboy, preoccupata per la stabilità emotiva dei bambini, ancora troppo piccoli per comprendere i ritmi di un rapporto a distanza e ormai radicati nel sistema scolastico della Florida. Nonostante il nuotatore abbia tentato una mediazione offrendo alla donna la casa di proprietà con tutto il suo contenuto e una cifra di 25.000 dollari in cambio del trasferimento dei figli in Missouri, Kayla ha rifiutato la proposta, costringendo Lochte a pianificare rientri mensili e visite durante le vacanze nel disperato tentativo di conciliare la sua nuova vita professionale con i doveri genitoriali.