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Ryan Lochte, scontro con l'ex moglie Kayla Reid per il nuovo lavoro in Missouri

Divorzio turbolento per Ryan Lochte: la scelta di fare l'allenatore in Missouri scatena la rabbia dell'ex moglie Kayla Reid per il destino dei tre figli

23 Mag 2026 - 07:18
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La recente nomina del plurimedagliato olimpico Ryan Lochte come assistente allenatore di nuoto alla Missouri State University ha scatenato un nuovo e durissimo scontro con l'ex moglie Kayla Reid, dalla quale si è separato legalmente a marzo 2025 dopo sette anni di matrimonio e tre figli insieme. Secondo quanto rivelato da TMZ, la decisione del quarantunenne di trasferirsi a quindici ore di distanza da Gainesville, in Florida, per intraprendere la carriera accademica e allontanarsi dall'ambiente locale ha trovato la ferma opposizione dell'ex modella di Playboy, preoccupata per la stabilità emotiva dei bambini, ancora troppo piccoli per comprendere i ritmi di un rapporto a distanza e ormai radicati nel sistema scolastico della Florida. Nonostante il nuotatore abbia tentato una mediazione offrendo alla donna la casa di proprietà con tutto il suo contenuto e una cifra di 25.000 dollari in cambio del trasferimento dei figli in Missouri, Kayla ha rifiutato la proposta, costringendo Lochte a pianificare rientri mensili e visite durante le vacanze nel disperato tentativo di conciliare la sua nuova vita professionale con i doveri genitoriali.

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