Roland Garros 2026, sorteggiato il tabellone: l'analisi del percorso di Sinner a Parigi

Agli ottavi di finale, poi, Jannik si troverebbe di fronte il vincitore di uno spicchio di tabellone molto incerto che, tra gli altri, comprende soprattutto il bombardiere transalpino Arthur Rinderknech e gli altri due tennisti azzurri Luciano Darderi, recente semifinalista al Foro Italico, e Matteo Berrettini. Nei quarti di finale, quindi, l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill incrocerebbe la racchetta con uno tra lo statunitense Ben Shelton ed il kazako Alexander Bublik, le teste di serie più alte di un segmento del draw nel quale figurano pure il sanremese Matteo Arnaldi ed il greco Stefanos Tsitsipas, finalista del torneo nel 2021 ma momentaneamente sceso abbondantemente fuori dalla top-50 del ranking. I nomi più accreditati per giocarsi un’eventuale semifinale contro Sinner, quindi, sono il russo Daniil Medvedev, soprattutto alla luce del livello mostrato recentemente al Masters 1000 di Roma, ed il canadese Felix Auger-Aliassime ma attenzione a non sottovalutare il capitolino Flavio Cobolli, il monegasco Valentin Vacherot, l’americano Learner Tien e l’argentino Francisco Cerundolo.