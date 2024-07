Parigi 2024, tutti i risultati delle gare del 29 luglio

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano nel vivo: tutti i risultati della terza giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

23:35 MALAGÒ: "INACCETTABILE, SIAMO STANCHI"

Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò è una furia contro l'arbitraggio della gara persa da Filippo Macchi: "Ci sono degli sport in cui si va col centimetro e col cronometro, andiamo meglio in quelli. Poi ce ne sono altri con giudici e arbitri, bisogna rispettarli e comprenderli, ma abbiamo fatto una protesta ufficiale. Ho parlato a lungo con il segretario generale internazionale della federazione internazionale della scherma. Il problema è che c’è un errore di fondo, inaccettabile per la credibilità dello sport: un giudice veniva da Taipei e uno dalla Corea. Non ho dubbi che siano estratti a sorte, ma se il primo viene estratto dall’Asia, l’altro lo vai a pescare da Germania, Francia, ecc. Senza dire di essere in cattiva fede, ma tutte le polemiche che vengono fuori hanno un fondamento. Sono molto dispiaciuto, ho parlato con Azzi. Sappiamo benissimo che la protesta lascia il tempo che trova ma siamo stanchi di questo tipo di situazioni".

23:16 AZZI (FEDERSCHERMA): "PROTESTA UFFICIALE SU GARA MACCHI"

"Stiamo predisponendo una protesta ufficiale al Cio in accordo col Presidente Malagò. Fortunatamente il Presidente Bach, campione olimpico di fioretto ha visto tutto". Così a LaPresse il presidente della Federscherma Paolo Azzi, sui presunti torti arbitrali che hanno penalizzato il fioretto azzurro ieri e oggi.

23.13 MACCHI: "RAMMARICO E DISPIACERE, POTEVO CHIUDERLA PRIMA"

Amaro in bocca per Filippo Macchi: "Sono un po' triste, secondo me la scherma e il fioretto è uno sport a discrezione dell'arbitro. Sono andato avanti 14-12 e potevo chiuderla prima, non sono stato in grado di farlo. Rivedrò le stoccate a casa, non voglio esprimermi, ma dentro sentivo di avere ragione. C'è rammarico e dispiacere, lo avevo sognato, ma non così. Ora c'è la gara a squadre, siamo arrabbiati e ci supporteremo. Volevo fare come Garozzo, sono qui per merito suo ed è il mio esempio. Ho detto che voglio essere come lui, volevo godermi l'Olimpiade e sono stato il più possibile in pedana. Il livello mondiale si è alzato tantissimo, Cheung è un campione al di là di stasera. La medaglia non è scontata però...".

23:10 CERIONI: "INCOMPETENZA ARBITRALE"

Ira di Stefano Cerioni, responsabile tecnico della nazionale di Fioretto, dopo l'argento di Filippo Macchi: "Mai visto nulla del genere, penso all'incompetenza. Tre stoccate così non si possono lasciare, Macchi è il vincitore morale. È grave, per il ragazzo e per l'atleta. Ha vinto tre volte e si trova addirittura secondo. Mi fa male il cuore per lui e per me. Ha tirato meravigliosamente e lo meritava. Ora bisogna aspettare quattro anni per riprovarci, gli hanno tolto quello che meritava di avere".

22:35 FIORETTO, ARGENTO PER MACCHI

Filippo Macchi si arrende a Cheung nella finale del fioretto. L'italiano, che si consola con la medaglia d'argento, ha però da recriminare all'ultima stoccata con due non assegnazioni che avrebbero potuto dare all'azzurro la vittoria. Cheung, di Hong Kong, fa festa col secondo oro consecutivo.

22:10 FIORETTO, VIA ALLA FINALE PER MACCHI

Filippo Macchi in pedana per il fioretto maschile nella finale contro Cheung, di Hong Kong. In palio l'oro olimpico.

21:47 NUOTO, PILATO: "PECCATO, LACRIME DI GIOIA"

"Ci ho provato fino alla fine ma sono lacrime di gioia, sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita". Così a Rai Sport Benedetta Pilato, quarta per un centesimo nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024. "Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara, ci ho provato dal primo metro, peccato. Questo è solo un punto di partenza, il cambiamento mi è servito ma tanto è anche del lavoro prima e nessuno me lo può segnare. Tutti mi vedevano sul podio? Tutti tranne me. Va bene così, un centesimo è proprio stronzo...", ha concluso.

21:45 NUOTO, CECCON DOPO L'ORO: "PREPARATA IN OGNI DETTAGLIO"

"Mi sono preparato in ogni minimo dettaglio questa gara. Sono molto emozionato e felice. Proverò dopo a spiegare meglio quello che provo". Così a caldo, ai microfoni di Rai Sport, l'oro dei 100 dorso Thomas Ceccon.

21:39 NUOTO, PILATO QUARTA NEI 100 RANA

Benedetta Pilato non riesce a conquistare la medaglia nei 100 metri rana femminili. Per un centesimo l'azzurra arriva quarta alle spalle dell'oro Tatjana Smith (Sud Africa), l'argento Tang (Cina) e il bronzo Mc Sharry (Irlanda).

21:32 NUOTO, CECCON ORO NEI 100 DORSO

Thomas Ceccon è oro nei 100 dorso. L'italiano conquista il secondo oro per la compagine azzurra dopo Martinenghi battendo in finale il cinese Xu e l'americano Murphy.

21:16 TENNIS, ALCARAZ AGLI OTTAVI

Continua la corsa di Carlos Alcaraz al torneo di tennis ai Giochi di Parigi 2024 e approda agli ottavi. Lo spagnolo, numero 3 del ranking, ha superato l'olandese Tallon Griekspoor in due set con il punteggio di 6-1 7-6 (3). Nel prossimo turno se la vedra' con il russo Roman Safiullin.

21:15 SCIABOLA, KHARLAN BRONZO

lga Kharlan, fidanzata dell'azzurro Luigi Samuele (terzo fra gli uomini), e' bronzo nella sciabola donne di Parigi 2024. E' la prima medaglia dell'Ucraina in questi Giochi. Nella 'finalina' del terzo e quarto posto ha battuto la sudcoreana Sebin Choi per 15-14. Standing ovation per la Kharlan al termine della sfida, mentre il presidente del Cio Thomas Bach e' andato ad abbracciarla e baciarla.

21:10 TENNIS, VAVASSORI-ERRANI AI QUARTI DI DOPPIO MISTO

Vittoria per 2-0 (6-3,6-2) per Errani e Vavassori contro Medvedev e Andreeva nel doppio misto e pass per i quarti di finale conquistato.

21:07 NUOTO, MCINTOSH ORO NEI 400 MISTI DONNE

Summer McIntosh ha conquistato la seconda medaglia olimpica ai Giochi di Parigi dopo l'argento nei 400 stile libero. La canadese trionfa nei 400 misti in 4.27"71 precedendo le due americane Katie Grimes (4.33"40), argento, e Emma Weyant (4.34"93), bronzo.

20:51 WINDSURF, RENNA SECONDO DOPO LA PRIMA REGATA

Nicolò Renna, impegnato nelle gare di windsurf maschile, ha terminato al secondo posto l'unica regata di una giornata contrassegnata dalla scarsa presenza di vento. In testa il francese Nicolas Goyard.

20:49 MACCHI: "VOGLIO RESTARE IN PEDANA IL PIÙ A LUNGO"

Filippo Macchi, parlando a Rai Sport dopo aver conquistato la finale olimpica di fioretto, sorride e porta in alto l'asticella: "Questi sono anni e anni di lavoro e di bocconi amari, di allenamento dove il fisico non ce la faceva più. Ora sono in una finale olimpica e voglio restare su quella pedana il più a lungo possibile".

20:40 MACCHI IN FINALE DI FIORETTO MASCHILE

Missione compiuta per Filippo Macchi che in due manche e col punteggio di 15-11 manda ko l'americano Nick Itkin conquistando il pass per la finale di fioretto maschile. L'italiano troverà Cheung Ka Long di Hong Kong per l'oro, sfida alle 22.10. Per il bronzo ci sarà la sfida Iimura-Itkin

20:25 MACCHI IN PEDANA PER LA SEMIFINALE DI FIORETTO

Filippo Macchi scende in pedana per la semifinale di fioretto contro l'americano Itkin.

20:11 GINNASTICA ARTISTICA, ITALIA SESTA E ORO AL GIAPPONE

L'Italia con Abbadini, Casali, Macchiati e Bartolini chiude in sesta posizione nella finale della gara a squadre di ginnastica artistica maschile. Oro al Giappone e argento alla Cina, bronzo per gli Stati Uniti.

19:42 GINNASTICA ARTISTICA, ITALIA SESTA ALLA QUINTA ROTAZIONE

Recupera due posizioni l'Italia nella quinta rotazione della finale della gara a squadre di ginnastica artistica maschile.

19:34 TENNIS, IN CAMPO ERRANI-VAVASSORI CONTRO MEDVEDEV-ANDREEVA

Dopo le grandi delusioni di giornata del tennis azzurro ad eccezione di Paolini, Errani e Vavassori entrano in campo contro Medvedev-Andreeva, match valido per gli ottavi del doppio misto.

19:24 TENNIS, DOPPIO: FUORI ANCHE DARDERI-MUSETTI

Termina al primo turno l'avventura di Darderi e Musetti nel doppio a Parigi 2024. Gli azzurri hanno perso all'esordio contro i cileni Jarry-Tabilo col punteggio di 6-3, 6-7, 10-5. Nel doppio maschile l'Italia dunque non ha più rappresentati dopo la sconfitta a sorpresa di Bolelli e Vavassori con Carreno Busta e Granollers.

19:18 GINNASTICA ARTISTICA: ITALIA OTTAVA DOPO QUATTRO ROTAZIONI

L'Italia perde una posizione al termine della quarta rotazione nella finale della gara a squadre di ginnastica artistica maschile. Gli azzurri pagano a caro prezzo i gravi errori di Macchini e Macchiati alla sbarra, oltre a una rotazione alle parallele non brillantissima. Cina al comando con 173.463, tallonata però da Ucraina (173.030) e USA (172.528). Giappone quarto a quota 171.664 seguito da Gran Bretagna (171.328) e Canada (167.596). Italia ottava dietro anche alla Svizzera (166.395).

19:13 TENNIS, DOPPIO: SECONDO SET A DARDERI-MUSETTI

Dopo aver perso il primo parziale 6-3 contro Jarry-Tabilo, Darderi e Musetti hanno vinto il secondo set 7-6 e allungato il match.

18:29 GINNASTICA ARTISTICA, ITALIA ANCORA SETTIMA DOPO TRE ROTAZIONI

Stessa posizione dopo tre rotazioni per l'Italia nella finale della gara a squadre di ginnastica artistica maschile. Gli azzurri sono ancora settimi.

18:56 JUDO UOMINI 73 KG: ORO ALL'AZERO HEYDAROV

Dopo uno shido a testa, al golden score l'azero Heydarov atterra il francese Baba e conquista l'oro nel judo categoria -73 kg. Bronzo per il moldavo Adil Osmanov e per il giapponese Hashimoto.

18:54 EQUITAZIONE, CONCORSO COMPLETO: BERTOLI 22.MA

Sarà un'Olimpiade difficile da dimenticare per Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes. L'amazzone romana dell'Italia Team di Concorso Completo oggi, lunedi' 29 luglio, ha preso parte alla sua prima finale olimpica riservata ai migliori venticinque binomi presenti a Parigi 2024. Bertoli e Fidjy des Melezes, femmina belga del 2011, hanno chiuso in ventiduesima posizione con un punteggio negativo di 42,60 al termine delle tre prove. La medaglia d'oro a squadre e' andata alla Gran Bretagna (91.30), argento per la Francia (103.60), bronzo per il Giappone (115,80). A mettere al collo la medaglia individuale e' stato un campionissimo di questo sport: il tedesco Michael Jung in sella a Chipmunk Frh (21.80). Argento per l'australiano Christopher Burton su Shadow Man (22.40), mentre bronzo per la britannica Laura Collet su London 52 (23.10).

18:53 SKATEBOARD UOMINI, ORO AL GIAPPONESE HORIGOME

Il giapponese Yuto Horigome ha vinto la sue seconda medaglia d'oro olimpica consecutiva nello street skateboard maschile dopo aver ottenuto un punteggio quasi perfetto di 97,08 nel suo quinto e ultimo trick per superare gli americani Jagger Eaton e Nyjah Huston. Horigome ha concluso con soli 0,1 punti di vantaggio su Eaton, che nonostante una prestazione brillante deve accontentarsi dell'argento. Huston si e' portato a casa il bronzo, un miglioramento dopo il deludente settimo posto tre anni fa a Tokyo, quando lo skateboard ha fatto il suo debutto olimpico.

18:39 EQUITAZIONE, INDIVIDUALE COMPLETO: ORO DA RECORD PER JUNG

Il tedesco Michael Jung è diventato il primo cavaliere a vincere il titolo olimpico individuale di completo tre volte, aggiudicandosi oggi la quarta medaglia d'oro olimpica della sua carriera e la seconda per la Germania a Parigi 2024. Il 41enne ha vinto il completo individuale ai Giochi del 2012 e del 2016 e il suo altro oro è stato nel completo a squadre nel 2012. Quella di Parigi è stata la quinta medaglia olimpica in assoluto per Jung, che ha anche vinto l'argento nel completo a squadre ai Giochi di Rio de Janeiro del 2016. Jung, su Chipmunk, ha preceduto l'australiano Christopher Burton su Shadow Man, mentre la britannica Laura Collett ha conquistato il bronzo su London 52, che si aggiunge all'oro vinto per la Gran Bretagna nel team eventing.

18:36 TENNIS, ELIMINATO ARNALDI

Finisce contro Dominik Koepfe il percorso di Matteo Arnaldi nel singolare maschile di tennis. L'azzurro ha perso col tedesco in tre set (6-3,2-6,1-6). Al terzo turno dunque ci va Koepfer che affronterà ora Novak Djokovic, reduce dal successo su Rafael Nadal.

18:29 GINNASTICA ARTISTICA, ITALIA SETTIMA DOPO DUE ROTAZIONI

Settimo posto per l'Italia dopo le prime due rotazioni nella finale della gara a squadre di ginnastica artistica maschile.

18:17 TENNIS, DOPPIO: DARDERI-MUSETTI PERDONO PRIMO SET

Partono male Darderi e Musetti nel doppio. Il primo set se lo aggiudicano infatti i cileni Jarry-Tabilo col punteggio di 6-3.

18:12 JUDO 73 KG: NIENTE BRONZO PER LOMBARDO

Sfuma il bronzo per Manuel Lombardo nel judo categoria 73 kg. L'azzurro ha perso in finale contro il moldavo Adil Osmanov, che vince per ippon e chiude dunque la gara al terzo posto.

18:07 CANOA, SLALOM C1: ORO AL FRANCESE GESTIN

Il francese Gestin si è aggiudicato la medaglia d'oro nella canoa slalom C1. Il padrone di casa ha preceduto l'inglese Burgess e lo slovacco Benus.

18:05 JUDO 57 KG DONNE, ORO ALLA CANADESE DEGUCHI

Christa Deguchi è la campionessa olimpica nel Judo 57 kg a Parigi 2024. La canadese ha battuto la coreana Huh Mimi in finale. Bronzo per la giapponese Funakubo Haruka e per la francee Sarah-Léonie Cysique.

17:54 TENNIS, SINGOLARE UOMINI: FUORI VAVASSORI

L'avventura di Andrea Vavassori nel torneo del singolare maschile termina contro Casper Ruud. Il norvegese ha battuto l'azzurro in tre set (4-6 6-4 6-3)

17:46 TENNIS, DOPPIO DONNE: OUT BRONZETTI-COCCIARETTO

Bronzetti e Cocciaretto subito fuori nel doppio femminile. Le azzurre hanno perso nettamente contro spagnole Bucsa e Sorribes Tormo col punteggio di 6-1, 6-2.

17:33 ARCO A SQUADRE UOMINI, ORO ALLA COREA DEL SUD

Tutto come previsto nell'arco a squadre. La Corea del Sud si aggiudica l'oro battendo in finale la Francia, che deve accontentarsi dell'argento. Bronzo alla Turchia che ha superato la Cina.

17:30 GINNASTICA ARTISTICA UOMINI, INIZIA LA FINALE A SQUADRE: C'E' ANCHE L'ITALIA

Tutto pronto alla Bercy Arena per la finale a squadre di ginnastica artistica maschile, a cui gli azzurri prenderanno parte dopo aver centrato una storica qualificazione col sesto posto. Di seguito il quintetto guidato dal DT Giuseppe Cocciaro: Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Carlo Macchini, Mario Macchiati.

17:22 TENNIS, ERRANI-PAOLINI AVANTI NEL DOPPIO

Missione compiuta nel primo turno del doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno battuto le neozelandesi Erin Routliffe/Lulu Sun in due set (6-2, 6-3).

16:53 TENNIS, ERRANI E PAOLINI VINCONO IL PRIMO SET NEL DOPPIO CONTRO ROUTLIFFE E SUN

Inizio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel primo turno del doppio femminile di tennis. Le azzurre si sono aggiudicate il primo set per 6-2 nel match contro le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun.

16:51 JUDO, MANUEL LOMBARDO RAGGIUNGE LA FINALE PER IL BRONZO

Lasciatosi da parte la delusione per l'eliminazione ai quarti di finale, Manuel Lombardo è tornato a macinare sul tatami di Parigi aggiudicandosi il turno di ripescaggio con il canadese Arthur Margelidon. Il giovane torinese andrà ora a giocarsi la medaglia di bronzo nella finale per il 3° posto nella categoria -73 chilogrammi.

16:46 SCHERMA: GUILLAUME BIANCHI ELIMINATO NEL FIORETTO

Niente da fare per Guillaume Bianchi che è stato sconfitto da Nick Itkin nel fioretto maschile ai quarti di finale. Lo statunitense si è imposto nei quarti di finale per 15-14 al minuto supplementare andando così ad affrontare in semifinale Filippo Macchi.

16:38 SCHERMA: FILIPPO MACCHI VA IN SEMIFINALE NEL FIORETTO

L'Italia continua la sua rincorsa alla medaglia nel fioretto maschile grazie a Filippo Macchi che ha sconfitto ai quarti di finale Mohamed Hamza. Il 22enne delle Fiamme Oro ha avuto la meglio dell'africano per 15-9 volando così in semifinale.

16:23 EQUITAZIONE: JUNG VINCE IL CONCORSO COMPLETO INDIVIDUALE, 22A EVELINA BERTOLI

Successo tedesco nel concorso individuale di equitazione con il tedesco Michael Jung che si è imposto davanti all'australiano Christopher Burton e alla britannica Laura Collett, mentre l'italiana Evelina Bertoli ha concluso al 22° posto.

16:21 CANOA SLALOM, RAFFAELLO IVALDI FUORI IN SEMIFINALE NEL C1

Si conclude in semifinale la corsa di Raffaello Ivaldi nella canoa slalom. L'azzurro ha commesso un grave errore nella semifinale del C1 concludendo così in quattordicesima posizione e venendo così eliminato verso la finale.

16:17 TENNIS, VAVASSORI VINCE IL 1° SET CONTRO RUUD

Ottimo inizio per Andrea Vavassori nel secondo turno del torneo singolare di tennis. Il giocatore torinese ha sconfitto per 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 9 della classifica ATP, puntando così a un successo finale.

16:12 BOXE, ALESSIA MESIANO ELIMINATA DALL'IRLANDESE HARRINGTON NEI -60 CHILOGRAMMI

Niente da fare per Alessia Mesiano nei -60 chilogrammi di boxe dove l'irlandese Kellie Harrington si è imposta agli ottavi di finale. L'azzurra è stata sconfitta con un verdetto unanime di 5-0 a favore della campionessa olimpica uscente.

15:50 FIORETTO MASCHILE, ANCHE MACCHI VOLA AI QUARTI

Dopo Bianchi, anche Filippo Macchi non sbaglia e conquista i quarti di finale. Battuto 15-11 il giapponese Matsuyama, ai quarti sarà sfida all'egiziano Hamza.

15:48 TIRO CON L'ARCO, AZZURRI KO AI QUARTI CON LA FRANCIA

Si ferma ai quarti di finale l'avventura a squadre dell'Italia che cade 6-2 in rimonta contro i padroni di casa della Francia. I transalpini ora affronteranno la Turchia in semifinale.

15:42 CROSS COUNTRY MOUNTAIN BIKE, BRAIDOT CHIUDE QUARTO

L'azzurro Luca Braidot conclude al quarto posto la gara di cross country di mountain bike. Vittoria del britannico Thomas Pidcock. Argento per la Francia con Victor Koretzky, bronzo al sudafricano Alan Hatherly.

15:34 TENNIS, DJOKOVIC NON SBAGLIA: NADAL BATTUTO 2-0

Nole Djokovic non sbaglia e batte Rafa Nadal in due set (6-1 6-4). Il serbo domina nel primo set, mentre fatica fino alla fine nel secondo fino a trovare il break decisivo che vale l'accesso agli ottavi. IL RACCONTO DEL MATCH

15:31 TIRO CON L'ARCO, AZZURRI A CACCIA DELLA SEMIFINALE

È appena cominciata la sfida tra l'Italia e i padroni di casa della Francia: chi vince va in semifinale!

15:27 FIORETTO MASCHILE, BIANCHI VOLA AI QUARTI

Tutto facile, invece, per Guillaume Bianchi che supera 15-5 il ceco Choupenitch. Ora tocca a Filippo Macchi contro il giapponese Matsuyama. Bianchi affronterà lo statunitense Itkin.

15:23 FIORETTO MASCHILE, MARINI ELIMINATO A SORPRESA

Sconfitta clamorosa di Tommaso Marini, che viene eliminato agli ottavi di finale dal francese Maxime Pauty con il punteggio finale di 15-14 dopo essere stato in vantaggio 14-11. Un'eliminazione che fa rumore quella del campione del mondo in carica che era tra i papabili per conquistare una medaglia in questa Olimpiade.

15:04 PALLANUOTO, SETTEROSA SCONFITTO ALL'ESORDIO

Esordio amaro per il Setterosa della pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca dell'Aquatics Center, le azzurre del ct Carlo Silipo hanno perso per 9-8 contro la Francia. Una sconfitta pesantissima, visto che le transalpine erano sulla carta le avversarie più abbordabili del girone. Ora il Setterosa dovrà fare un autentico miracolo per andare avanti nel torneo, visto che le altre avversarie del girone si chiamano Spagna, Usa e Grecia. IL RACCONTO DELLA SFIDA

14:54 TENNISTAVOLO, AZZURRA PICCOLIN SUBITO ELIMINATA

Esordio ai Giochi Olimpici con sconfitta per Giorgia Piccolin nel tennistavolo. L'azzurra, al debutto a cinque cerchi a Parigi 2024, è stata sconfitta al primo turno del singolare femminile dalla giapponese Hirano Miu: 4-0 il conto dei game, dopo una combattutissima prima frazione (11-9, 11-5, 11-5, 11-7 il punteggio finale). Per l'italiana resta comunque l'emozione di una primissima volta in campo Olimpico.

14:32 PALLANUOTO, SETTEROSA AVANTI A METÀ GARA

Si chiude con l'Italia avanti 6-4 il secondo quarto della sfida con delle azzurre con la Francia. Una prima parte di gara equilibrata che vede le azzurre sbagliare anche due rigori.

14:30 TENNIS, DJOKOVIC ON FIRE: 6-1 NEL PRIMO SET CON NADAL

Non c'è partita nel primo set sul Philippe Chatrier. Il serbo è letteralmente on fire e si porta sul 5-0, poi la reazione di Nadal che riesce a vincere un game per poi soccombere in quello successivo. Dopo il primo set comanda Nole.

14:10 TIRO A VOLO, PELLIELO 3° DOPO TRE ROUND

Buona partenza di Giovanni Pellielo, che nella prima giornata delle qualificazioni della gara di Fossa Olimpica dei Giochi di Parigi, a Chateauroux, è al terzo posto, con 73/75. Meglio del 54enne vercellese hanno fatto solo lo svedese Rickard Levin-Andersson e l'australiano James Willett con 74/75. Invece alla pari con Pellielo ci sono il marocchino Driss Haffari e l'oro olimpico di Londra 2012, il croato Giovanni Cernogoraz. Un piattello più indietro dei terzi è l'altro azzurro Mauro De Filippis, con 72/75. Male il campione olimpico uscente, il ceco Jiri Liptak, con 70.

14:00 PALLANUOTO, ESORDIO PER IL SETTEOROSA CONTRO LA FRANCIA

È cominciata da pochi istanti la sfida tra Francia e Italia, valida per la seconda giornata del Gruppo B.

13:56 EQUITAZIONE: LA GRAN BRETAGNA VINCE IL COMPLETO A SQUADRE, 13ESIMA L'ITALIA

La Gran Bretagna si conferma la compagine più forte nel mondo dell'equitazione conquistando la medaglia d'oro nel concorso completo a squadre. Gli inglesi hanno preceduto i padroni di casa della Francia e il Giappone, mentre l'Italia non è andata oltre il tredicesimo posto con Pietro Sandei, Evelina Bertoli e Giovanni Ugolotti.

13:45 JUDO, MANUEL LOMBARDO SI ARRENDE AI QUARTI DI FINALE -73 CHILOGRAMMI

Si interrompe al golden score la rincorsa all'oro di Manuel Lombardo nel judo -73 chilogrammi. L'azzurro è stato sconfitto al golden score dal kosovaro Akil Gjakova ai quarti di finale dopo il triplo cartellino giallo per falso attacco. Ora il torinese affronterà i ripescaggi per puntare al bronzo.

13:30 TENNIS, JASMINE PAOLINI VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE

Nessun problema per Jasmine Paolini che continua il proprio sogno olimpico approdando agli ottavi di finale nel singolare femminile di tennis. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha sconfitto per 6-4 6-1 la polacca Magda Linette accedendo così al turno successivo. IL RACCONTO DELLA PARTITA

13:24 SCHERMA, TRIS ITALIANO AGLI OTTAVI NEL FIORETTO: MACCHI SUPERA IL CINESE XU

È en plein per l'Italia della scherma nel fioretto maschile dove, dopo Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, si presenterà agli ottavi di finale anche con Filippo Macchi. Il 22enne delle Fiamme Oro ha sconfitto il cinese Xu Jie per 15-10 dopo un incontro caratterizzato dalla polemiche arbitrali lanciate dall'atleta asiatico.

12:56 PUGILATO, LENZI AI QUARTI DI FINALE NEI SUPERMASSIMI

Buona la prima per il pugile italiano Diego Lenzi alle Olimpiadi di Parigi. L'azzurro si qualifica per i quarti di finale nella categoria supermassimi +92 Kg battendo per decisione non unanime l'americano Joshua Timothy Edwards. Il bolognese sfiderà uno tra il tedesco Tiafack e l’azero Abdullayev.

12:55 TENNIS, PAOLINI VINCE IL PRIMO SET CONTRO LINETTE

Jasmine Paolini vince il primo set contro la polacca Linette chiudendo con il punteggio di 6-4. A breve l'inizio del secondo.

12:50 FIORETTO MASCHILE, ANCHE BIANCHI AGLI OTTAVI

L'Italia del fioretto maschile fa due su due. Dopo Tommaso Marini, anche Guillaume Bianchi vince il proprio assalto imponendosi 15-4 sul canadese van Haaster. Agli ottavi affronterà il ceco Choupenitch.

12:29 TIRO A SEGNO, SOLLAZZO 5° NELLA CARABINA 10 METRI

Danilo Dennis Sollazzo resta a secco nel tiro a segno. Il 21enne azzurro ha chiuso al quinto posto la finale della carabina 10 metri ad aria compressa maschile ai Giochi di Parigi.

12:33 TUFFI, PIATTAFORMA 10M SINCRO: ORO CINA, DALEY 2° CON LA GRAN BRETAGNA

Si è conclusa la finale della piattaforma 10m sincronizzato uomini di tuffi, alle Olimpiadi di Parigi, con la Repubblica Popolare di Cina che torna a vincere la medaglia d'oro nell'evento, l'ultima era arrivata a Rio 2016, con Junjie Lian e Hao Yang. Al secondo posto si piazza la Gran Bretagna, campione Olimpico a Tokyo 2020, con Thomas Daley e Noah Williams. Infine primo podio a cinque cerchi dalla piattaforma 10m sincronizzato uomini per il Canada con Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray.

12:27 JUDO -73 KG, LOMBARDO AI QUARTI!

Il judoka azzurro Manuel Lombardo ha battuto per waza-ari a 50 secondi dal termine Masayuki Terada (THA) e si qualifica per i quarti di finale del torneo olimpico di judo nella categoria -73kg. Nei quarti, Lombardo incontrerà Akil Gjakova del Kosovo.

12:22 FIORETTO MASCHILE, VITTORIA AGILE PER MARINI

Tutto facile per il fiorettista italiano che batte 15-9 il canadese Broszuz e stacca il pass per gli ottavi di finale.

12:19 NUOTO, 800 METRI STILE LIBERO: ANCHE DE TULLIO IN FINALE!

Dopo Paltrinieri, anche Luca de Tullio vola in finale negli 800 metri stile libero. L'azzurro doveva attendere i tempi dell'ultima batteria ed è riuscito a strappare il pass per la finale. Un gran risultato per il nuoto azzurro!

12:16 CANOTTAGGIO, ANCHE 8 FEMMINILE AI RIPESCAGGI

Come per il maschile, anche l'8 femminile azzurro passerà dai ripescaggi. Dominio totale della Romania, che chiude davanti alla Gran Bretagnia e all'imbarcazione azzurra (6' 28" 47).

12:10 TENNIS, IN CAMPO ANCHE PAOLINI

Nel frattempo, è cominciato anche il match di Jasmine Paolini, che al secondo turno sfida Magda Linette: in palio c'è la qualificazione al terzo turno.

12:09 CARABINA 10 METRI, IN FINALE C'È SOLLAZZO

È cominciata da pochi istanti la finale della carabina 10 metri che vede protagonista l'Italiano Danilo Denis Sollazzo. L'azzurro è a caccia di una medaglia.

12:06 CANOTTAGGIO, 8 MASCHILE AI RIPESCAGGI

La Gran Bretagna conquista la finale in 5:37.04, solo terza l'Italia che chiude in 5' 52" 52 e andrà al ripescaggio. Seconda l'Australia che chiude con un ritardo di 5' 03" dalla Gran Bretagna.

12:03 PALTRINIERI C'È E VOLA IN FINALE NEGLI 800 METRI STILE LIBERO

Prova di grande autorità per Gregorio Paltrinieri, che però si vede soffiare la prima posizione in batteria allo sprint finale: vince il tunisino Jaouadi. Ipotecata ugualmente la qualificazione alla finale per Greg che chiude in 7’42″48. Solo quinto Luca de Tullio (7' 44" 07), che deve aspettare l'ultima batteria per scoprire il proprio destino. LE PAROLE DI PALTRINIERI

11:53 NUOTO, 800 METRI STILE LIBERO: È IL TURNO DI PALTRINIERI

Esordio olimpico anche per Paltrinieri, impegnato in questo istante nella terza batteria degli 800 metri stile libero. Insieme a lui c'è anche Luca de Tullio.

11:32 SCIABOLA FEMMINILE, ANCHE BATTISTON KO

Ci prova fino all'ultimo Michela Battiston, ma anche lei esce sconfitta contro Pusztai: la magiara vince 15-12. Termina così l'avventura della sciabola femminile in questa Olimpiade.

11:30 SCIABOLA FEMMINILE, CRISCIO E MORMILE ELIMINATE

Si chiude subito ai sedicesimi l'avventura delle sciabolatrici azzurre. Martina Criscio è stata sconfitta 15-10 dell’ungherese Szucs, così come Chiara Mormile che esce sconfitta anche lei 15-10 contro la francese Berder.

11:14 SCIABOLA FEMMINILE, TRE AZZURRE IMPEGNATE AI SEDICESIMI

Esordio per la sciabola femminile a Parigi 2024. Sono tre le italiane in pedana ai sedicesimi di finale: Michela Battiston, Chiara Mormile e Martina Criscio. A seguire sarà il turno del fioretto maschile, con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini a caccia di una medaglia.

11:08 NUOTO, 400 MISTI FEMMINILI: FRANCESCHI DELUDE IN BATTERIA

Chiude in settima posizione, deludendo, l'azzurra Sara Franceschi (4'48"89) nella batteria dei 400 metri misti al femminile. Vince la statunitense Weyant con 4’36″27, secondo posto per Grimes con 4’37″24, terza Colbert con 4’37″62.

11:07 BADMINTON, ESORDIO VINCENTE PER TOTI

Inizia con una vittoria il cammino olimpico di Giovanni Toti nel torneo di singolare maschile di badminton. All'esordio assoluto ai Giochi, l'azzurro ha beneficiato del ritiro del surinamese Soren Opti nel corso del secondo set, sul 21-8, 4-1 a favore di Toti. Toti è il primo atleta azzurro nella storia a prendere parte ai Giochi Olimpici nel torneo singolare maschile. In precedenza, nel badminton, l'Italia era stata rappresentata ai Giochi solo da Agnese Allegrini a Pechino 2008 e da Jeanine Cicognini a Rio 2016 nel torneo individuale femminile. L'azzurro, numero 80 del ranking BWF, è inserito nel gruppo A con il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, e con l'atleta del Suriname, Soren Opti, numero 273.

10:54 TIRO A SEGNO, CARABINA DONNE: ORO ALLA COREANA BAN

La coreana Hyojin Ban ha vinto la medaglia d'oro nella carabina individuale 10 metri femminile ai Giochi di Parigi. Argento alla cinese Yuting Huang, bronzo alla svizzera Audrey Gogniat. Ban e Huang eguagliano il record olimpico (251.8) della cinese Qian Yang, registrato a Tokyo 2020.

10:48 CANOTTAGGIO, COMINI E CODATO IN SEMIFINALE NEL DOPPIO

Sfrutta bene il ripescaggio il duo azzurro formato da Davide Comini e Giovanni Codato che approda in semifinale nel doppio maschile. Gli azzurri chiudono al secondo posto in 6' 50" 31 secondi soltanto alla Svizzera.

10:41 TIRO CON L'ARCO, ITALIA AI QUARTI CON IL BRIVIDO

Serve lo spareggio agli azzurri del tiro con l'arco per superare il Kazakistan agli ottavi di finale. La squadra formata da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli nel pomeriggio sfiderà i padroni di casa della Francia ai quarti di finale.

10:32 JUDO -57 KG FEMMINILE, TONIOLO SUBITO ELIMINATA

Sconfitta al golden score per l'azzurra che si arrende dopo il waza-ari della giapponese Haruka Funakubo.

10:30 JUDO -73KG MASCHILE, LOMBARDO AGLI OTTAVI

Ci mette solo novanta secondi Manuel Lombardo per battere il Polacco Adam Stodolski e qualificarsi agli ottavi di finale. Dopo aver piazzato un waza-ari, l’azzurro trova l’immobilizzazione vincente che lo porta agli ottavi.

10:22 JUDO -57 KG FEMMINILE, L'AZZURRA TONIOLO SFIDA FUNAKUBO

Prima sfida per l'azzurra, numero 12 del ranking, che sfida la giapponese Haruka Funakubo, umero 6 del ranking mondiale. Nel frattempo, comincia anche l'incontro dell'azzurro Manuel Lombardo che sfida il polacco Adam Stodolski.

10:15 TIRO CON L'ARCO, L'ITALIA SFIDA IL KAZAKISTAN NELLA GARA A SQUADRE MASCHILE

Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli sfidano il Kazakistan. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Francia, squadra che lo scorso maggio ha vinto i Campionati Europei.

9:53 SURF, FIORAVANTI ELIMINATO NEL SECONDO ROUND

Leonardo Fioravanti è fuori dalla gara di surf maschile dell'Olimpiade di Parigi, in corso a Tahiti nelle acque antistanti la spiaggia di Teahupoo. A impedire all'azzurro di Marina di Cerveteri l'accesso al terzo round è stato Kanoa Igarashi, surfista nato in California a Santa Monica ma che gareggia per il Giappone e ai Giochi di Tokyo è stato argento. Il punteggio complessivo è stato di 13.87 punti per il nipponico, mentre l'azzurro ha chiuso con 7.00. Per Igarashi migliore onda 1 da 7.17 contro i 5.67 di Fioravanti, quindi 6.70 nella migliore onda 2, contro appena 1.33 dell'italiano.

9:41 BEACH VOLLEY, PRIMA VITTORIA PER NICOLAI E COTTAFAVA

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava ritornano alla vittoria nel torneo di beach volley ai Giochi di Parigi. Gli azzurri si sono imposti 2-0 (21-19, 21-18) sul duo australiano Nicolaidis/Carracher nel match valido per la fase a gironi.

9:30 TIRO A VOLO, COMINCIANO LE QUALIFICAZIONI DEL TRAP MASCHILE

Sono due gli azzurri impegnati: Giovanni Pellielo e Mauro de Filippis. Il primo turno di qualificazione del trap maschile inizierà con i primi 75 piattelli: Pellielo è inserito nel primo gruppo mentre de Filippis gareggerà nel quarto raggruppamento.

9:21 BEACH VOLLEY, L'ITALIA CONQUISTA IL PRIMO SET

Ottimo primo set giocato dal duo azzurro Nicolai-Cottafava, che vincono con il punteggio di 21-19. A breve l'inizio del secondo set che potrebbe regalare la prima vittoria alla coppia italiana.

9:00 BEACH VOLLEY, IN CAMPO IL DUO NICOLAI-COTTAFAVA

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Qatar, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono chiamati a vincere contro la coppia australiana formata da Mark Nicolaidis e Izac Carracher, anche loro sconfitti all'esordio. Comincia ora la sfida sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium.

8:30 L'ESORDIO DI PALTRINIERI, CECCON E PILATO A CACCIA DI UNA MEDAGLIA

Dopo l'oro di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, anche oggi l'Italia del nuoto sarà protagonista in vasca. È il turno di Gregorio Paltrinieri che alle 11 sarà impegnato, insieme a Luca de Tullio, nelle batterie degli 800 metri stile libero. In serata, invece, ci saranno le finali dei 100 metri dorso maschili, con Ceccon in lizza per una medaglia, e dei 100 metri rana femminile con Benedetta Pilato tra le protagoniste. Poi anche tanto tennis: Jasmine Paolini affronterà la polacca Linette nel singolo, ma sarà anche tempo dei doppi maschili, femminili e misto. Alle 14 l'esordio del Setterosa di pallanuoto che sfiderà la Francia. Presente anche la scherma con la sciabola femminile e il fioretto maschile. IL PROGRAMMA COMPLETO